Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2024
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Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар по вопросам трудовых отношений
16:06, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар по вопросам трудовых отношений

Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар по вопросам трудовых отношений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице 30 августа состоится бесплатный семинар по вопросам трудовых отношений с работниками, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие организовано в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» при участии автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Учебный центр охраны труда и экологии».

Семинар состоится по адресу: ул. Вокзальная, 56н, ауд. 202. Начало в 10.00. Для участия необходимо заблаговременно подать заявку в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Подробнее с программой семинара можно ознакомиться на веб-странице департамента экономического развития.

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