Предпринимателям и самозанятым Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться имущественной поддержкой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска проводит конкурсный отбор на право заключения договоров аренды в отношении 6 объектов муниципального имущества. Это нежилые помещения, предназначенные для оказания бытовых услуг, содержания и ремонта жилищного фонда, розничной торговли, размещения офисов и пр.
Имущественная поддержка - одна из мер, предоставляемых бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Получить поддержку в виде аренды муниципального имущества сроком на 5 лет с возможностью последующей пролонгации вправе субъекты малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые жители города.
Информация об имуществе, порядке и условиях проведения размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/33902.
Документы принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития Южно-Сахалинска (ул. К. Маркса, 23, 1 этаж, каб. 2) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 20 сентября (включительно). Справки по телефону: 300-594 (доб. 3, 1).
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