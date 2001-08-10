Число самозанятых дальневосточников в ВТБ выросло в 1,6 раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Дальнем Востоке ВТБ увеличил число самозанятых клиентов на 62% с начала года. В лидерах роста – Якутия (69%), Чукотка (67%) и Колыма (66%), замыкают топ-5 Бурятия и Камчатка (65% и 64% соответственно). По итогам полугодия с ВТБ сотрудничают более 6 тысяч самозанятых дальневосточников.
Активный рост таких клиентов в банке связывают с передовым продуктовым предложением. ВТБ предоставляет самозанятым расширенные возможности, которые позволяют им автоматизировать большую часть рутинных действий.
- В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн клиенты могут зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход и контролировать свои финансы. Сервис позволяет самозанятым принимать платежи, выставлять чеки, регистрировать доход в ФНС и платить налоги, а также получать необходимые справки.
- Через личный кабинет можно на специальных условиях оформлять продукты банка – ипотеку, автокредиты, кредиты наличными и кредитные карты, а также сервисы для бизнеса от партнеров банка. В случае приближения или превышения годового дохода в 2,4 млн рублей пользователи могут пройти регистрацию в качестве ИП.
- С самозанятыми все активнее сотрудничают предприниматели. Оплачивать услуги самозанятых клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут в интернет-банке или мобильном приложении по номеру телефона через СБП или по реквизитам счета. Система автоматически проверяет статус получателя, исключив риски расчетов с исполнителями, снявшимися с учета . Сервис позволяет переводить деньги самозанятым, обслуживающимся в любом банке. Если получатель − клиент ВТБ, то комиссия за такой перевод не взимается. По всем оплатам формируются и сохраняются ссылки на чеки из ФНС по факту совершения платежа..
- В ряде случаев при работе с самозанятыми юридические лица и предприниматели могут запросить счет на оплату товаров и услуг. Для этого ВТБ разработал и в августе добавил в личный кабинет самозанятого в ВТБ Онлайн возможность создать счет на оплату. Сервис позволяет оформить документ в несколько кликов и сразу направить заказчику.
Ранее ВТБ проанализировал расчеты бизнеса за услуги самозанятых. Среди самых популярных услуг у таких клиентов – строительные и ремонтные работы, на них приходится четверть всех переводов. Часто предприниматели приобретают у самозанятых различные товары собственного производства (21% транзакций) и арендуют недвижимость (7%). Кроме того, компании привлекают водителей (9%), бухгалтеров и юристов (5%).
По данным ФНС России, в апреле этого года число самозанятых в стране достигло 10 млн. Ежедневно к этому налоговому режиму присоединяются более 8,5 тысяч человек. Минэкономразвития сообщает, что больше половины самозанятых (53%) - младше 35 лет. Количество самозанятых больше всего в обеих столицах, однако динамика прироста выше в регионах.
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