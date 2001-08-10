Тихоокеанское
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12:46, | Новости экономики Сахалина и Курил

В Синегорске и Санаторном 22 августа будет организована выездная торговля местных производителей

В Синегорске и Санаторном 22 августа будет организована выездная торговля местных производителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Синегорска и Санаторного 22 августа приглашают посетить выездную торговлю, на которой будет представлена продукция местных товаропроизводителей.

Так, в Синегорске торговля развернется по адресу: ул. Коммунистическая, 42. С 10.00 до 14.00 можно будет приобрести рыбную продукцию, колбасные изделия, масло производства Беларусь, молочную продукцию, капусту, зелень.

В Санаторном с 13.30 до 14.30 возле магазина «Продукты» можно будет приобрести молочную продукцию, капусту и зелень.

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