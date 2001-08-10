В Березняках открылся социальный магазин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопрос о размещении торговой точки эконом-формата сети «Народный» подняли жители села на одной из встреч с мэром Сергеем Надсадиным.

Социальный магазин удобно расположен - на улице Зеленой. Она не так давно была капитально отремонтирована и получила дополнительное преображение с появлением новой торговой точки. Здесь жители могут приобрести бакалейную и мясо-молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбные консервы, крупы, овощи, фрукты и другие социально значимые товары. Во вторник работу социального магазина проверили специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

- Мы провели мониторинг цен. Проверили, соблюдают ли предприниматели требования, установленные для торговых точек, получивших статус «Социальный магазин». В первую очередь они должны выдерживать наценку в 15% на определенный перечень продуктов. Среди других обязательных условий - наличие соответствующей вывески, специальных ценников, информационного стенда со свидетельством о присвоении особого статуса и списком социально значимых товаров, - рассказала и.о. директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова. - Мониторинг показал, что в ассортименте имеются все заявленные наименования. Всего 24 позиции. Их отличает специальный ценник, где указаны отпускная цена и розничная.

- Чисто, аккуратно, привлекательные цены, вежливые продавцы, все хорошо, все для людей, приятно, что наши власти — мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко уделяют внимание развитию сети социальных магазинов, - поделилась одна из покупательниц Евгения Смышляева.

- Переехали в Березняки недавно. С появлением социального магазина стало намного лучше. Не нужно ездить в город, тратить время, к слову, и возможность не всегда была. А теперь все в шаговой доступности. Пять минут и мы в магазине, - рассказала жительница села Александра Дьячкова.

В настоящее время на территории городского округа работают 36 социальных магазинов. Ознакомиться с их местом расположения можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842). В ближайшее время новая торговая точка эконом-формата откроется в Березняках.

Добавим, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка постоянно ведет работу с предпринимателями по увеличению числа социальных магазинов. Такой формат торговли востребован у горожан. Обратиться за консультацией можно по адресу: Южно-Сахалинск, Карла Маркса, 20. Телефон 300737 (доб. 2).