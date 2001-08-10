Сергей Кондратьев проверил подготовку энергообъектов Сахалинэнерго к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Сергей Кондратьев в рамках рабочей поездки на Сахалин проинспектировал работы по монтажу двух газотурбинных энергоарегатов отечественного производства на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и подготовку энергоообъектов ПАО «Сахалинэнерго» к предстоящему осенне-зимнему сезону 2024-2025 гг.
В настоящее время на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 началась подготовка к пусконаладочным работам двух газотурбинных энергоарегатов отечественного производства. Их основная задача - вырабатывать электроэнергию для покрытия пиковых нагрузок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Учитывая высокую сейсмическую активность острова Сахалин энергоблоки изготовлены с учетом необходимости выдержать сейсмическое воздействие по шкале MSK-64 интенсивностью до 9 баллов без проведения специальных мероприятий.
Также Сергей Кондратьев оценил ход работ по подготовке к зиме Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и Сахалинской ГРЭС-2. По состоянию на сегодняшний день энергетики Сахалинэнерго выполнили капитальный ремонт одного котлоагрегата, одной теплофикационной установки и текущие ремонты 12-и единиц основного оборудования. В настоящее время продолжаются капитальные ремонты котлоагрегата и турбоагрегата теплоэлектростанции.
Филиалом «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» выполнен ремонт двух высоковольтных трансформаторных подстанций напряжением 220 кВт, более 60 километров линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, также произведена расчистка и расширение просек от поросли, обрезка веток деревьев и кустарников на площади более 55 га.
< em>Подтверждением готовности к работе в зимний период будет являться Паспорт готовности – это самый важный документ, который каждая энергокомпания в России обязана получать ежегодно. Критериями готовности генерирующих компаний к зиме служат семь групп условий готовности: производство и отпуск энергии, системная надежность, техническое состояние, персонал, противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность, ремонтная деятельность и топливообеспечение.
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