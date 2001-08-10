МТС построит сеть Private LTE на территории морских терминалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, развернет выделенную технологическую сети связи Private LTE (pLTE) на территории морских терминалов России. Первое строительство планируется осуществить для одного из крупнейших нефтеналивных терминалов России – Таманского перегрузочного комплекса нефти и нефтепродуктов, входящего в Группу «ОТЭКО». Универсальная и защищенная среда передачи данных Private LTE обеспечит бесперебойную работу высокотехнологичного IoT-оборудования, стабильную связь в суровых морских условиях, а также внедрение цифровых сервисов управления персоналом.

До конца 2024 года планируется развернуть сеть базовых станций стандарта LTE и разместить на территории морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань в Краснодарском крае ядро выделенной сети, рассчитанное на 5300 абонентов. Новая беспроводная инфраструктура на территории терминала позволит автоматизировать производственные процессы, внедрить сервисы телеметрии, решения по удаленному управлению транспортом и погрузо-разгрузочными работами, а также обеспечит передачу видеоинформации от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт.

Для более чем 1000 абонентов планируется модернизация диспетчерской связи. Внедряемый функционал MC-PTT поддерживает экстренные групповые и широковещательные вызовы, применяет приоритет групповых вызовов на основе данных и правил абонента, а также позволит объединить абонентов сети pLTE с абонентами морского порта, использующими стандарт цифровой транкинговой радиосвязи TETRA.

«На Сахалине островной портовый комплекс образуют пять морских портов, включающих в себя ряд терминалов, а портовая инфраструктура расположена в 13 из 18 районов области. Для нашего региона развитие портов - одно из приоритетных и стратегических направлений экономики. Внедрение pLTE позволяет максимально автоматизировать и цифровизировать производственные процессы. У МТС большая экспертиза во внедрении pLTE, компания лидирует среди российских операторов связи по количеству построенных выделенных сетей. Поэтому мы готовы масштабировать Private LTE на территории портов российских регионов, в том числе на Дальнем Востоке», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.