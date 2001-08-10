10:42, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил
Бизнес сможет проверить партнеров из Вьетнама, Индии и Ирана
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ расширил перечень стран для проверки зарубежных партнеров для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь предприниматели и компании смогут заказать информацию о партнерах, зарегистрированных во Вьетнаме, Индии и Иране.
Бизнес-справка включает в себя сведения о компании, которые помогут первично оценить надежность партнера и потенциальные риски при взаимодействии с ним. Отчет может содержать широкий перечень данных об иностранном контрагенте, в том числе информацию о его руководителях, акционерах и учредителях, о ликвидации и банкротстве, основные финансовые показатели, сведения о лицензиях, разрешениях, судебных делах и задолженностях, регистрации товарных знаков и патентах. Состав предоставляемых в отчете сведений может отличаться в зависимости от страны и наличия данных о проверяемом партнере.
«Сейчас активно развиваются новые рынки, и такие страны как Вьетнам, Индия и Иран – одни из наиболее перспективных для налаживания торговых отношений. ВТБ предлагает проверку и оценку потенциальных партнеров, чтобы сделки проходили быстро и безопасно. На рынке аналогичный сервис практически не представлен, в то время как в ВТБ эту услугу можно получить онлайн», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.
Ранее банк запустил проверку партнеров в Китае, Беларуси и Казахстане. Для работы с китайскими компаниями действует ускоренная проверка за три часа. За все время работы сервиса ВТБ подготовил по запросам клиентов СМБ более 500 отчетов о контрагентах, из них 85% отчетов содержали информацию о китайских компаниях.
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