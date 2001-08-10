Кто возместит ущерб во время капремонта: сахалинцам напомнили о действии страхового полиса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядные организации, ведущие капремонт в домах в Сахалинской области, застраховали свою ответственность. Процедура не только обязательна по договору, но и призвана защитить права жильцов: в случае причинения ущерба они могут оперативно получить компенсацию.

Фонд капитального ремонта ввел обязательное страхование с 2017 года. Обычно спорные вопросы собственники решали напрямую с подрядными организациями, что не всегда проводит к желаемому результату. В случае причинения вреда компания должна возместить убытки, но на деле процесс предоставления выплат нередко затягивался – строители ссылались на форс-мажоры или предлагали жильцам собирать различные справки в ведомствах.

— При проведении капремонта могут возникнуть непредвиденные ситуации, в результате которых пострадает личное имущество собственников. Например, во время обновления кровли в период обильных осадков произойдут протечки. Чтобы урегулировать этот вопрос и ввели обязательное страхование для подрядных организаций. Собственникам не нужно тратить время и нервы, доказывая вину подрядчика, достаточно просто обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба, — отметил руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Бондарев Игорь Сергеевич.

Жители домов, где проводятся работы, уже успели оценить преимущества обращений на прямую в страховую компанию. Один из жильцов многоквартирного дома на улице Ленина, Андрей Гутник, поделился своим мнением:

— Мы были приятно удивлены тем, насколько быстро нам выплатили компенсацию Страховая компания сработала оперативно и без лишних проволочек. Теперь мы знаем, что в случае проблем наши интересы будут защищены.

Информация о договоре страхования и необходимые контакты указываются на паспорте объекта. Более того, подрядная организация обязана по первому требованию жильцов предоставить для ознакомления копии договора и страхового полиса.