Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банки расширяют возможности подключения к программе долгосрочных сбережений

Теперь в ВТБ Онлайн можно заключить договор долгосрочных сбережений с ВТБ Пенсионный фонд и вносить средства на счёт.

«Доработка цифровых сервисов - важный этап в стратегии развития ВТБ. Программа позволяет людям накопить на стратегические цели с поддержкой от государства до 360 тыс. рублей, а с взносов можно получить налоговый вычет до 60 тыс. рублей в год. При этом деньги на счетах защищены как от отрицательных инвестиционных результатов, так и от потерь в случае непредвиденных обстоятельств. Эти преимущества делают ПДС одним из самых выгодных и безопасных инвестиционных инструментов на рынке», – комментирует старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет, начиная с момента внесения первого взноса. Также клиенты смогут ежегодно получать налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей в зависимости от размера взносов и уровня дохода участника. Законом предусмотрена двухступенчатая защита взносов, уплаченных по программе, а именно: осуществление гарантийного восполнения средств в случае отрицательного результата инвестирования и сохранение Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сбережений в пределах 2,8 млн. рублей в случае непредвиденных обстоятельств.

Получить накопленные средства можно после 15 лет участия в программе или после наступления возраста 55 лет у женщин и 60 лет – у мужчин. Воспользоваться накопленными средствами можно и ранее в особых жизненных ситуациях – при необходимости оплаты дорогостоящего лечения или потере кормильца у участника программы. Забрать лично уплаченные взносы в полном объеме и без потери начисленного на них инвестиционного дохода можно по истечении 5 лет с даты заключения договора долгосрочных сбережений.