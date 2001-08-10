ВТБ выпустил более 750 тысяч «Карт жителя» в регионах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С момента запуска проекта ВТБ выпустил более 750 тысяч «Карт жителя». Продукт объединяет региональные и федеральные сервисы для населения в функционал банковской карты. На Дальнем Востоке ВТБ выпускает социальную карту «Приморец» и «Единую карту сахалинца».

Проект «Карта жителя» реализуют правительства регионов России совместно с банками-эмитентами. Карты от ВТБ доступны в 12 регионах страны. Наибольшее количество – около 200 тысяч штук – банк выпустил для жителей Самарской области. Около 130 тысяч владельцев карт – в Санкт-Петербурге, 100 тысяч – в Свердловской области и более 80 тысяч – в Мордовии. Также карту жителя от ВТБ можно заказать в Оренбургской, Вологодской, Мурманской, Рязанской и Сахалинской областях, Приморском крае, в Нижнем Новгороде и Омске.

В конце июля ВТБ начал массовый выпуск «Карт жителя» Нижегородской области после перезапуска проекта в регионе. Банковская карта со встроенным транспортным приложением получила обновленный функционал и дизайн, а время ее изготовления сократилось вдвое.

«По данным наших опросов, сегодня россияне в среднем используют три банковские карты, что стимулирует их постоянно искать лучшие условия. В этом смысле «Карта жителя» – универсальный инструмент для решения финансовых и социальных задач. Спрос на нее будет расти: до конца года мы доведем число выданных карт в России до 1 миллиона», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков