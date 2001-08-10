Доходы от летней подработки сахалинских подростков не учитываются при назначении единого пособия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 июня 2024 года при оценке доходов семьи при назначении единого пособия не учитываются доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, если они не менее 6 месяцев расчетного периода учились в школе, ссузе или вузе по очной форме.

Факт обучения ребенка нужно отметить галочкой при заполнении формы заявления на портале госуслуг и подтвердить справкой из учебного заведения. Новые правила не распространяются на доходы школьников и студентов от самозанятости — они по-прежнему будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи.

«В Сахалинской области единое пособие получают порядка 11 тысяч родителей на 21 тысячу детей. Единое пособие назначается на 12 месяцев. Чтобы получать пособие и дальше, родители могут подать новое заявление на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения фонда или МФЦ. Сделать это возможно за месяц до окончания срока выплаты. При оформлении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия», — пояснила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. В 2024 году в Сахалинской области пособие на детей составляет 10 857,5 рублей (50%), 16 286, 25 рублей (75%), 21 715 рублей (100%).

Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.