Современный спортивный комплекс в Дальнем появится к 1 сентября 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Реализацией проекта займется управление капитального строительства городской администрации. Сейчас готовится дорожная карта. Сегодня утром мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин с руководителями профильных структур осмотрел площадку под будущее строительство.
Планируемая площадь модульного комплекса с административно-бытовым блоком по проекту составит 1000 кв.м. Спортивный блок оснастят всем необходимым оборудованием и покрытием. Там будет можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, гандболу, большому теннису, баскетболу, волейболу, гимнастике, контактным видам спорта.
Блочно-модульная конструкция спорткомплекса предполагает быстрый и качественный способ возведения - его реально построить за год. Учитывая, что рядом находится транспортно-пересадочный узел «Алые Розы», мэр дал поручение, чтобы территория была максимально благоустроена.
Спорткомплекс в Дальнем - совместный проект администрации города и областного министерства спорта. Благодаря поддержке правительства области и участию Валерия Лимаренко в островной столице обеспечены условия для достижения спортивных высот, в том числе регулярно реализуются новые проекты.
Также сегодня в ходе рабочего выезда Сергей Надсадин посетил Новое Дальнее. От жителей поступали жалобы на состояние ул. 1-ой Московской люди просят привести в порядок бордюры и расширить дорогу. Глава города поручил первому вице-мэру Андрею Ковальчуку детально проработать вопрос.
Мэр зашел в один из местных магазинов, оценил ассортимент и доступность товаров, пообщался с продавцами и покупателями. Жители поделились, что им всего хватает, продукты - на любой вкус, и в целом отметили - район развивается, ему оказывается большое внимание.
Далее утром Сергей Надсадин посетил ТПУ «Алые розы» и вместе с горожанами проехал на «Орлане» до железнодорожного вокзала. Здесь градоначальник также пообщался с пассажирами, которые поделились: так добираться до города за считанные минуты очень удобно и быстро.
- В целом, жители довольны, делятся, что поезд ходит по расписанию, общение с контролерами - вежливое и корректное. Удобно, что есть мобильная оплата, также билет можно купить заранее. Единственное, на что часть собеседников обратила внимание - необходимо в подземном переходе у жд-вокзала обустроить нормальный съезд для колясок, багажа, велосипедов. А также - нужно проработать вопрос более синхронной стыковки поездов из Дальнего и далее - в Христофоровку, - комментирует мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
С этими вопросами глава города обратится к руководству Дальневосточной железной дороги и в министерство транспорта области, необходимо урегулировать эти моменты, чтобы жителям и гостям города было комфортно передвигаться на этом виде общественного транспорта.
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