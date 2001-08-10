Станция водоподготовки в Холмском районе готова почти на 80 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по модернизации системы водоснабжения в селе Правда вышли на финишную прямую. К сегодняшнему дню здесь приступили к благоустройству территории, а именно подготовке основания под проезд из щебня, устройству тротуара и первого контура ограждения водозабора. Строительство объекта стартовало в прошлом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина.

– Уровень технической готовности объекта составляет 78 %, задействованы 8 специалистов и 3 единицы техники. После выполнения работ по благоустройству и запуска новой трансформаторной подстанции, подрядная организация приступит к комплексным испытаниям и пусконаладке. Планируемый срок начала работ по наладке станции запланирован с 1 сентября. Реконструкция системы водоснабжения в селе Правда находится на личном контроле губернатора островного региона Валерия Лимаренко, – отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Сергей Федоров.

Станция очистки придет на смену устаревшему оборудованию и позволит очистить воду до нормативных показателей и повысить надежность водоснабжения в селе. В результате качественной водой будет обеспечено более 1,6 тысячи человек.

В настоящее время полностью завершен монтаж станции водоподготовки с насосной станцией второго подъема ВПС-500, двух сборных стальных резервуаров чистой воды РВС-400 и резервуара технической воды. Также установлены блочно-модульная насосная станция водоснабжения, уложены сети водоснабжения, электроснабжения и связи.

– Уже в текущем году в наши дома будет поступать вода, соответствующая всем нормативным показателям. Очень рады, что власти островного региона уделяют особое внимание качеству питьевой воды, и что до нашего небольшого села дошел этот проект. Наконец больше не придется фильтровать воду или покупать ее в магазине. Теперь использовать воду из крана будет безопасно для нас и наших семей, – поделилась жительница села Ирина Морозова.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» и по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко продолжается реконструкция системы водоснабжения также в селе Онор Смирныховского района. После завершения всех работ более 900 жителей будут обеспечены чистой водой.

Работы ведутся также и в других районах островного региона. Так, в Южно-Сахалинске возводят водозабор «Южный» мощностью 20 тысяч кубометров в сутки, а также прокладывают сети водоснабжения в микрорайоне Владимировка. В селе Восточном Макаровского района ведется капитальный ремонт станции очистки воды, а в Охе в текущем году начнутся работы по реконструкции водозабора с вводом станции водоочистки, соответствующей современным нормам, в 2027 году.