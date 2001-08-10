ВТБ: во втором полугодии продажи ипотеки снизятся на треть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года. Всего по итогам года, по прогнозу ВТБ, россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что также на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 года. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По прогнозу ВТБ, по итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020».

Основным драйвером для ипотечных продаж ВТБ с начала года стала «семейная ипотека», продажи в рамках нее за полгода (завершила действие по прежним условиям в июле) превысили 37% от общего числа сделок и удвоились по сравнению с первым полугодием прошлого года. С начала года банк провел по ней 53,6 тыс. сделок на 305,4 млрд рублей. На втором месте по популярности – «Ипотека с господдержкой-2020» (завершила свою работу в июле), ее оформили 38,5 тыс. заемщиков на 160,4 млрд рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека (9,4 тыс. сделок на 91,2 млрд рублей).

«Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки со ставкой 8%. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий «семейной» ипотеки. Однако во втором полугодии российскую ипотеку ждет новая реальность: продажи снизятся примерно на треть, даже с учетом пика спроса в ноябре-декабре. Вероятно, в этом году такой пик пришелся на июнь, и дальше итоги года будут откатываться ближе к результатам двухлетней давности. В первую очередь, на это повлияют продолжающаяся жесткая риск-политика регулятора, высокие ставки по рыночным программам и новые условия «семейной» ипотеки, которая может даже стать лидером среди всех ипотечных программ», – заявил Георгий Горшков.

* Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования