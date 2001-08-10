В Южно-Сахалинске реализовали более 14 тонн свежевыловленной горбуши

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице и планировочных районах продолжается торговля свежевыловленной горбушей по социальной цене в рамках губернаторского проекта «Доступная рыба». За неделю реализовано свыше 14 тонн самой популярной из лососевых видов рыбы.

Учитывая востребованность свежей горбуши у горожан, география мест, где ее можно приобрести, была расширена. Сегодня утренний улов из корсаковского района завезли в Дальнее (у магазина «Столичный»), также торговля велась в Хомутово (у здания администрации) и в Луговом.

- Мы рады, что губернатор заботится о том, чтобы у нас была доступная рыба, всегда разговаривает с людьми и помнит о наших просьбах. Сегодня 6 штук горбуши взяла. И цена хорошая 135-140 рублей за килограмм. Внук с материка приехал. Никогда, наверное, такую рыбу он не видел. Горбуша свежая, приготовим что-нибудь вкусное сегодня, - поделилась жительница Дальнего Ирина Медведева.

Как подчеркнул вице-мэр Южно-Сахалинска Витали Данилов, курирующий в том числе данное направление, одна из приоритетных задач, которую ставит мэр Сергей Надсадин перед департаментом продовольственных ресурсов и потребительского рынка, - обеспечить комфортные условия для горожан в местах реализации доступной рыбы.

- От жителей поступил сигнал, что они не смогли оплатить свою покупку банковской картой — у предпринимателя, реализовывающего рыбу, не было терминала. С ним была проведена разъяснительная работа, чтобы таких случаев больше не возникало. Все поставщики также проинформированы о необходимости наличия терминала для безналичной оплаты. Администрация Южно-Сахалинска внимательно относится к жалобам и просьбам горожан. Люди должны приобретать рыбу в комфортных условиях, - сказал Виталий Данилов.

В рамках проекта «Доступная рыба», который лично курирует губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в этом сезоне планируется реализовать порядка 200 тонн горбуши.