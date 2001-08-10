«РВК-Сахалин» стала членом торгово-промышленной палаты Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин», обеспечивающий Южно-Сахалинск водоснабжением и водоотведением, а также ведущей деятельность по строительству современных очистных сооружений в Анивском районе, включен в торгово-промышленную палату области. Такое решение было принято на заседании Совета палаты.

Торгово-промышленная палата Сахалинской области – это общественный орган, способствующий формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры в островном регионе.

Как рассказала руководитель палаты, Галина Дзюба, миссия ТПП - создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулирование отношений предприятий с их социальными партнерами и разнонаправленная поддержка развития.

«Заявка на включение в состав торгово-промышленной палаты «РВК-Сахалин» была принята членами Совета единогласно. Для нас важно, что компания не только обеспечивает качественные услуги населению, коммерческим структурам, но и открыта к взаимодействию с общественностью и бизнесом. Мы вместе работаем. Так, например, принимаем участие в общественных советах, которые регулярно проводит компания, вносим предложения и, что важно, их всегда в водоканале слышат», - сказала руководитель торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба.

«Для нас большая честь стать членом авторитетного общественного органа. У компании несколько приоритетных направлений развития. Во-первых, безусловно, это обеспечение качественных услуг водоснабжения и водоотведения. Второе – это существенная модернизация отрасли, которая в этом давно нуждается. В-третьих, взаимодействие с общественностью, ведь мы работаем для людей, поэтому нам важно слышать обратную связь, чтобы сделать нашу работу лучше. И, конечно, мы реализуем и обязательно продолжим поддерживать инициативы в сфере ESG – это экологические и волонтерские акции, а также добрые инициативы, которые компания и ее сотрудники реализуют по велению сердца», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.