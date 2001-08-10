Тихоокеанское
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10:51, | Новости экономики Сахалина и Курил

Отделение СФР по Сахалинской области дополнило информацией о стаже лицевые счета более 297 тысяч жителей региона

Отделение СФР по Сахалинской области дополнило информацией о стаже лицевые счета более 297 тысяч жителей региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области внесло на индивидуальные лицевые счета 297 963 сахалинцев и курильчан информацию о стаже работы за 2023 год.

Информация о трудовой деятельности, страховых взносах, стаже и начисленных пенсионных коэффициентах жителей Сахалинской области отражается на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) граждан в Социальном фонде России. Очень важно, чтобы информация в ИЛС была точной, поскольку на основании этих данных рассчитывается размер будущей пенсии.

Информация на лицевых счетах сахалинцев актуализируется по данным отчетов, которые представляют работодатели в органы налоговой службы и Отделение Социального фонда России по Сахалинской области:

  • ежеквартально — о сумме заработка и сумме страховых взносов, начисленных работодателями в целях формирования пенсионных прав сотрудников;
  • ежегодно — о стаже работы граждан за предыдущий год.

Самостоятельно проверить сведения, учтённые на лицевом счёте, сахалинцы могут, заказав выписку из ИЛС в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг, в МФЦ либо в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области.

«Если гражданин не согласен со сведениями индивидуального лицевого счета или нашел в них ошибку, он может направить запрос о корректировке на портале госуслуг. Для этого нужно подать в Отделение СФР по Сахалинской области заявление с верными данными и приложить подтверждающие документы», — пояснила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Пополнить свой лицевой счёт можно не только недостающими периодами работы, но и, так называемыми, «нестраховыми» периодами, к которым относятся:

  • служба в армии по призыву и контракту;
  • уход за ребенком до 1,5 лет;
  • уход за инвалидами и гражданами от 80 лет и старше;
  • периоды обучения;
  • время проживания с супругом-военнослужащим в местностях, где нет возможности трудоустройства, и т.д.

Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

Получить консультацию граждане также могут через соцсети Отделения фонда по Сахалинской области: ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

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