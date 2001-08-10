Отделение СФР по Сахалинской области дополнило информацией о стаже лицевые счета более 297 тысяч жителей региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области внесло на индивидуальные лицевые счета 297 963 сахалинцев и курильчан информацию о стаже работы за 2023 год.
Информация о трудовой деятельности, страховых взносах, стаже и начисленных пенсионных коэффициентах жителей Сахалинской области отражается на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) граждан в Социальном фонде России. Очень важно, чтобы информация в ИЛС была точной, поскольку на основании этих данных рассчитывается размер будущей пенсии.
Информация на лицевых счетах сахалинцев актуализируется по данным отчетов, которые представляют работодатели в органы налоговой службы и Отделение Социального фонда России по Сахалинской области:
- ежеквартально — о сумме заработка и сумме страховых взносов, начисленных работодателями в целях формирования пенсионных прав сотрудников;
- ежегодно — о стаже работы граждан за предыдущий год.
Самостоятельно проверить сведения, учтённые на лицевом счёте, сахалинцы могут, заказав выписку из ИЛС в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг, в МФЦ либо в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области.
«Если гражданин не согласен со сведениями индивидуального лицевого счета или нашел в них ошибку, он может направить запрос о корректировке на портале госуслуг. Для этого нужно подать в Отделение СФР по Сахалинской области заявление с верными данными и приложить подтверждающие документы», — пояснила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.
Пополнить свой лицевой счёт можно не только недостающими периодами работы, но и, так называемыми, «нестраховыми» периодами, к которым относятся:
- служба в армии по призыву и контракту;
- уход за ребенком до 1,5 лет;
- уход за инвалидами и гражданами от 80 лет и старше;
- периоды обучения;
- время проживания с супругом-военнослужащим в местностях, где нет возможности трудоустройства, и т.д.
Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Получить консультацию граждане также могут через соцсети Отделения фонда по Сахалинской области: ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
10:51 Сегодня Отделение СФР по Сахалинской области дополнило информацией о стаже лицевые счета более 297 тысяч жителей региона
09:07 Сегодня В Южно-Сахалинске проверяют работу социальных магазинов
11:48 Сегодня Пассажиропоток на пике: в июле аэровокзал «Южно-Сахалинск» обслужил почти 200 000 человек
13:54 Сегодня «РВК-Сахалин» стала членом торгово-промышленной палаты Сахалинской области
14:24 30 Июля Бесплатную парковку обустроили в аэропорту Южно-Сахалинска
10:10 26 Июля В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги работы совета экономической безопасности
18:29 26 Июля В Южно-Сахалинске чествуют работников торговли
16:29 26 Июля С начала года в Южно-Сахалинске к газу подключено почти 280 домовладений
09:10 4 Июля Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
11:40 11 Июля Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
16:07 4 Июля На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
Выбор редакции
- 16:51 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации борщевика
- 15:17 Сегодня На Сахалине наградили победителей и призёров двух областных Спартакиад
- 14:27 Сегодня В законную силу вступил приговор в отношении директора одного из предприятий Сахалинской области
- 13:54 Сегодня «РВК-Сахалин» стала членом торгово-промышленной палаты Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?