Сахалинка автоматизировала птицеферму благодаря гранту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Год назад Екатерина Трегубляк получила господдержку в размере 30 млн от регионального министерства сельского хозяйства и торговли на развитие семейной фермы. На эти деньги аграрий построила технологическое помещение площадью 400 квадратных метров с современным оборудованием: клеточной, вентиляцией, напольными системами и водопоями.

– После ввода в эксплуатацию нового здания, мы увеличили производство продукции на 90%, оснастили дополнительными инкубаторами, вмещающими 3500 куриных яиц, а автоматизация процессов значительно уменьшила зависимость от человеческого труда. Благодаря этому больше внимания уделяем здоровью и профилактике, ведём ветеринарные журналы, чтобы обеспечивать должный контроль за состоянием наших пернатых, – поделилась Екатерина.

Основные направления деятельности предприятия – это производство яиц и мяса птицы. На ферме содержатся гуси, цесарки, утки и бройлеры. Хозяйство поставляет яйца в крупную торговую сеть островного региона и реализует свою продукцию на ярмарках.

– Пять лет назад после получения «Дальневосточного гектара» ферма Екатерины начала свою деятельность и получила субсидию в размере 100 тысяч рублей. Через два года приняла решение перейти в организованный сектор экономики и зарегистрировала крестьянское фермерское хозяйство. В 2020 году получили первый грант «Начинающий фермер», а в прошлом – подали документы и прошли конкурсный отбор на грант «Семейная ферма». На полученные средства построен птичник, что позволило увеличить объем продукции в десять раз, – отметила директор департамента министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Ольга Шкардюк.

В подготовке документов аграрию помогли сотрудники Центра развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, входящий в структуру регионального центра «Мой бизнес».

– Любой желающий, кто планирует заняться сельским хозяйством, может обратиться в наш Центр и получить информацию по различным направлениям в аграрной сфере. Каждый год мы организуем выездные мероприятия для фермеров за пределами области, где у них есть возможность обменяться опытом, познакомиться с передовыми практиками и лучшими примерами успешного ведения хозяйства. Участие в таких мероприятиях способствует не только расширению профессиональных связей, но и позволяет фермерам повышать качество своей продукции и эффективность работы, – рассказала руководитель Центра развития сельхозкооперации и поддержки фермеров Татьяна Бутакова.

Напоминаем, что сотрудники Центра компетенции оказывают комплексную методологическую и консультационную поддержку, помогают в оформлении документов, а также организуют проведение бесплатных обучающих мероприятий на актуальные темы.