Сахалинэнерго завершает установку двух отечественных газотурбинных энергоагрегатов на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) завершается монтаж двух газотурбинных энергоарегатов отечественного производителя. Новые объекты возводятся в короткие сроки: строительство началось в январе текущего года, а уже сегодня оборудование готовят к пусконаладочным работам.
Завершено строительство здания блока арматуры, технологических эстакад, дымовых труб, газопровода, трубопровода обессоленной воды. Выполнен крупноблочный монтаж блоков энергоагрегатов газотурбинных установок №9 и №10, смонтировано оборудование релейной защиты и автоматики, изготовлено два бака аварийного слива масла.
В настоящее время завершается монтаж кабельных линий, внешняя и внутренняя отделка зданий.
Ввести в эксплуатацию энергоагрегаты мощностью по 25 МВт производства АО «ОДК-Авиадвигатель» планируется в 2024 году. Их основная задача - вырабатывать электроэнергию для покрытия пиковых нагрузок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Учитывая высокую сейсмическую активность острова Сахалин энергоблоки изготовлены с учетом необходимости выдержать сейсмическое воздействие по шкале MSK-64 интенсивностью до 9 баллов без проведения специальных мероприятий.
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – самый крупный энергоисточник Сахалинской области. Она обеспечивает электроэнергией практически весь юг острова, поддерживает устойчивый режим работы в энергосистеме, дает тепло потребителям г. Южно-Сахалинска. Поэтому поддержка бесперебойной работы ТЭЦ и предотвращение дефицита в энергосистеме является первоочередной задачей энергетиков региона.
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