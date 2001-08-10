Рыбоперерабатывающий завод на Сахалине строится благодаря господдержке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Янтарное» осуществляет добычу морепродуктов и имеет собственные цеха по глубокой переработке водных биологических ресурсов. Реализует рыбную продукцию через магазины Сахалинской области и за пределы островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
– Сегодня наше производство включает более 200 наименований продукции, которая изготавливается из 3-4 видов лососевых пород. У нас можно найти копченую, соленую и вяленую рыбу, а также пресервы, консервы и салаты из морской капусты, – рассказала заведующая производства Наталья Редько.
В этом году предприятие вводит в эксплуатацию рыбоводный завод на реке Кирпичная Долинского района для выпуска молоди тихоокеанского лосося. Одной из главных задач организации – восстановление запасов водных биоресурсов.
– Благодаря полученному льготному займу, мы уже завершили строительство завода на 80%. Мы уже второй год занимаемся выпуском малька и в этом году выпустили около 5 миллионов особей. Осенью планируем заложить около 10 миллионов, – поделился генеральный директор Василий Усатов.
Сахалинские производители все активнее выходят за пределы локальных рынков. Местные компании имеют возможность подчеркнуть свое качество, выделиться среди конкурентов и привлечь внимание за пределами области. Правительство стремится популяризировать продукцию местных товаропроизводителей за пределами региона, и предлагают дополнительные меры поддержки.
– Компания «Янтарное» впервые обратилась в центр «Мой бизнес» за кредитованием в 2017 году. С тех пор они регулярно получают финансовую поддержку для пополнения оборотных средств и реализации инвестиционных проектов. Специалисты нашего Центра готовы помочь вам проверить жизнеспособность вашей идеи, разработать бизнес-план и финансовую модель, а также найти льготное финансирование и оказать содействие в получении грантов. Кроме того, мы предлагаем услуги по регистрации бизнеса, обучение в области предпринимательства, помощь в выборе системы налогообложения и дальнейшее сопровождение вашего проекта по всем интересующим вас вопросам, – прокомментировал заместитель руководителя бизнес-инкубатора Сахалинского центра «Мой бизнес» Алексей Шашков.
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