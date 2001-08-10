Годовая инфляция в Сахалинской области в июне составила 8,3 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Годовая инфляция в Сахалинской области в июне составила 8,3%. Она ускорилась по сравнению с майским значением. Во многом ценовая динамика в регионе объяснялась соотношением цен на товары и услуги в этом и предыдущем году. Так, например, ускорился в годовом выражении рост цен на огурцы, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

«В июне цены на огурцы практически не менялись по сравнению с маем, однако в годовом выражении они подорожали. В прошлом году крупный производитель овощей запустил в работу новые теплицы, предложение огурцов расширилось, и цены на них снижались. В этом году цены на огурцы не менялись, но в годовом выражении это оказалось равносильно подорожанию. При этом годовой рост цен на продовольственные товары ускорился до 9,7% после 9,4% в мае», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

Уменьшился годовой прирост цен на непродовольственные товары, в частности на бензин. В июне 2023 года цены на топливо росли быстрее, чем в июне этого года. Тогда его стоимость на оптовом рынке увеличилась, потому что нефтяные компании ожидали снижения размера компенсирующих выплат.

В июне прирост цен на услуги за год почти не изменился. В годовом выражении ускорился рост цен на стоматологические услуги: отдельные клиники пересмотрели цены из-за увеличения затрат на расходные материалы. Почти неизменными в июне остались тарифы на содержание и ремонт жилья. При этом годовой рост цен на эти услуги замедлился, потому что в июне прошлого года они повышались.

Второй месяц подряд показатель годовой инфляции на Сахалине и Курилах остается ниже общероссийского значения — 8,6%. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.