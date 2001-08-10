В Сахалинской области заключено более трех тысяч договоров долгосрочных сбережений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел семинар, посвященный программе долгосрочных сбережений. В нем приняли участие представители финансового сектора, а также руководители региональных и муниципальных учреждений. О ходе реализации и перспективах развития Программы участникам мероприятия рассказали заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич и вице-президент Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» Алексей Денисов. Открыл встречу председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) разработана Министерством финансов Российской Федерации совместно с Банком России и с участием НАПФ. До конца 2024 года авторы Программы планируют провести по всей стране несколько десятков встреч с представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти, кредитных, общественных и профсоюзных организаций. Семинары, посвященные программе долгосрочных сбережений, направлены на популяризацию этого финансового инструмента. Их задача – дать как можно большему количеству людей возможность сформировать накопления, воспользовавшись преимуществами ПДС. Операторами Программы определены негосударственные пенсионные фонды: в России действуют 36 НПФ, и 28 из них уже заключают договоры ПДС.

Как отметил Алексей Белик, реализация Программы в регионе – один из приоритетных социально-экономических проектов, который местные власти активно поддерживают.

- Наша задача – сделать все для того, чтобы сахалинцы и курильчане жили лучше, чтобы в регионе не осталось тех, кто находится за чертой бедности. Конечно, для этого нужны стратегические решения и комплексные меры поддержки. Программа долгосрочных сбережений хороша тем, что охватывает очень большую аудиторию. Благодаря ПДС даже человек со скромным доходом может за 15 лет создать себе финансовую подушку. Государство будет 10 лет удваивать его взносы и в течение всего срока действия договора предоставлять налоговые льготы. Средства на счетах участников все это время будут работать и приносить инвестиционный доход. Таким образом, человек, не ущемляя своих интересов, сможет накопить приличную сумму. Участие в Программе обеспечит рост благосостояния наших граждан, что, в свою очередь, благотворно скажется и на экономике региона, – отметил глава островного правительства.

Его поддержала министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина. Она поблагодарила делегатов из столицы и подчеркнула важность просветительской работы, которую они проводят. По ее словам, реализация ПДС может улучшить ситуацию с финансовой грамотностью в стране и стать фактором позитивных изменений в экономике.

- В формировании финансовой культуры заинтересованы и отдельные граждане, и государство, и бизнес. Чем выше ее уровень, тем выше благополучие и безопасность граждан, устойчивость и экономический суверенитет государства. Новый сберегательный инструмент – ПДС – может дать экономике страны дополнительный ресурс для стабильного развития. Программа позволяет аккумулировать средства для инвестирования в перспективные проекты, способствует снижению зависимости от краткосрочных займов и повышает устойчивость финансовой системы, – заявила Ольга Лопатина.

По словам заместитель управляющего - начальника экономического отдела Отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления ЦБ РФ Ивана Когута, ПДС играет важную роль в решении задач государственной важности и достижении стратегических целей страны.

- Программа долгосрочных сбережений – это источник внутренних долгосрочных инвестиций, который позволит, в том числе, сформировать финансовую подушку и повысить благосостояние каждого участника программы, а также увеличить емкость национального долевого и долгового рынка и ускорить достижение национальной цели по формированию устойчивой и эффективной экономики, – отметил эксперт.

С начала года участниками программы долгосрочных сбережений стали уже более трех тысяч жителей Сахалинской области, а в целом по Дальневосточному федеральному округу этот показатель превысил 32 тыс. договоров ПДС, сообщил Павел Шахлевич.

- Люди хотят чувствовать уверенность в завтрашнем дне, и ПДС – это именно тот инструмент, который поможет обеспечить финансовую устойчивость и стабильность каждому человеку. Сбережения дают свободу в принятии решений – это залог спокойствия и ваша страховка на случай всяких непредвиденных ситуаций. Но, конечно, чтобы у людей появились сбережения, для этого должны быть созданы соответствующие условия и, главным образом, обеспечены гарантии сохранности средств. ПДС – это надежная копилка, которую не способно разрушить даже время. Ваши средства не просто защищены от инфляции, но они еще и умножаются при активном участии государства, – заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России.

По его словам, софинансирование, налоговые льготы, возможность передачи накоплений по наследству и снятия всей суммы без потерь процентов в сложных жизненных ситуациях – это лишь часть преимуществ Программы. ПДС – это не просто привлекательный инструмент для долгосрочных инвестиций, он еще и уникальный, потому что у него нет аналогов.

– Мы рады, что все больше людей выбирают его для того, чтобы обеспечить свое спокойное будущее, – добавил спикер.

По словам Наталии Каменской, программа долгосрочных сбережений создавалась, главным образом, чтобы дать стимул к накоплениям тем, чьи доходы сильно ограничены.

– Дифференцированный подход к софинансированию позволяет получить максимальную финансовую поддержку именно тем гражданам, которые больше всего в ней нуждаются. Людям со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей в месяц положено софинансирование в размере 100% от суммы взносов. То есть на каждый вложенный рубль они получат еще один рубль сверху от государства. И такая поддержка доступна на протяжении большей части срока участия в программе. Государство будет удваивать ваши деньги в течение 10 лет. Всего же за это время можно будет получить до 360 тысяч рублей софинансирования. Это очень неплохое подспорье, благодаря которому перед многими людьми откроются новые возможности, – рассказала Наталия Каменская.

В свою очередь вице-президент НАПФ Алексей Денисов рассказал, что ПДС позволяет в комфортном режиме накопить деньги на самые важные и значимые цели. Это могут быть улучшение жилищных условий, покупка автомобиля, образование детям или другие потребности.

– По окончании договора ПДС вы сможете получить накопленное как в виде единоразовой выплаты, так и в виде пожизненных выплат или периодических на срок от двух лет. Программа долгосрочных сбережений – гибкий механизм. Этот финансовый инструмент каждый может настроить под себя: участник сам определяет сумму взносов, выбирает их периодичность и решает, как ему получать выплаты. Произвести предварительные расчеты и, в зависимости от размера переведенных в ПДС пенсионных накоплений, сумм пополнения и прочих факторов, спрогнозировать прибыль от участия в Программе, можно на калькуляторе, доступном на сайте pds.napf.ru. С его помощью можно легко рассчитать комфортную для себя стратегию участия. Он наглядно показывает, например, как маленькие, но регулярные усилия могут привести Вас к финансовому успеху, – отметил Денисов.