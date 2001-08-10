Более 15,5 тысяч индивидуальных предпринимателей в Сахалинской области формируют будущую пенсию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Отделении Социального фонда России по Сахалинской области зарегистрировано 15 743 индивидуальных предпринимателя (ИП). Пенсионные права каждого из них формируются за счёт страховых взносов, которые они уплачивают сами за себя на обязательное пенсионное страхование, рассказали ТИА "Острова" в отделении СФР по Сахалинской области.

Сумма обязательных платежей для ИП состоит из фиксированной и переменной частей. Первая — ежегодно устанавливается Налоговым кодексом и в 2024 году составляет 49 500 рублей. Вторую (переменную часть) уплачивают только те предприниматели, чей доход за год превысил 300 тысяч рублей. Она составляет – 1 % от суммы превышения.

При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (49 500 рублей) в страховой стаж засчитывается один год при условии, что за весь период оплата осуществлена не позднее 31 декабря текущего года. Платить фиксированный платеж можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или периодические делать небольшие отчисления.

Важно помнить, что уплата страховых взносов носит обязательный характер и может быть прекращена только после снятия ИП с регистрационного учёта в налоговом органе.

Контакт-центр Отделения СФР по Сахалинской области для страхователей: 8 (4242) 49-55-80 (пн.-чт. с 9:00 до 17:15, пт. с 9:00 до 17:00).