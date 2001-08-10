Два глубоководных порта создадут на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсаковском и Поронайском районах планируют построить глубоководные порты. В непосредственной близости от них будут созданы два промышленных района – южный и центральный. О планах развития экономики Сахалинской области рассказал Валерий Лимаренко в ходе отчета перед депутатами Сахалинской областной думы.
– Дальнейшее развитие региона мы связываем с глубокой переработкой сырья, прежде всего, углеводородов и созданием транспортно-логистического хаба. Вокруг Поронайского порта планируем создать предприятия по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью из углеводородов. Это завод по производству топлива мощностью 4,5 миллиона тонн с дальнейшим увеличением до 10 миллионов тонн в год, а также газохимический комплекс с производством полимеров и минеральных удобрений. Возможна разработка Вахрушевского угольного месторождения с запасами угля свыше 50 миллионов тонн. Также в планах строительство цементного завода, - рассказал Валерий Лимаренко.
Корсаковский порт будет ориентирован на переработку рыбной продукции и перевалку контейнеров. Объект вошел в состав Северного морского пути. Летом этого года организуют пилотный рейс по перевозке груза между Архангельском и Корсаковом. Сейчас собирают заявки от бизнеса. Использование этого маршрута позволит сократить время и затраты на доставку. По морю он займет 28 дней, а по железной дороге – 49 дней.
Уделяется внимание также агропромышленному комплексу. За 5 лет в регионе в 1,8 раза увеличилось производство молока, в 1,2 раза выросла обеспеченность мясом, на 30% увеличены тепличные мощности. Таких показателей достигли за счет поддержки сельхозпроизводителей.
В этом году запускается первая очередь Нефтегазового индустриального парка с сервисами по обслуживанию скважин и трубопроводов, ремонту газовых турбин, двигателей и генераторов. Обслуживание проектов будут вести российские компании.
Также в этом году запустят первую очередь агропарка. Он обеспечит хранение овощной продукции, которая раньше не доживала до нового урожая. Там же будут созданы площади для глубокой переработки сельхозпродукции, которая выращивается в регионе.
Рыбопромышленный комплекс области обретет четыре новых рыбоперерабатывающих завода и четыре судна рыбопромыслового флота. За счет этого значительно увеличится переработка рыбы.
Отметим, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2023 году Сахалинская область заняла 4-е место в Российской Федерации.
– Такого результата не удалось бы добиться без личного участия в этой работе губернатора области Валерия Лимаренко, – подчеркнул депутат областной Думы Александр Шарифулин. – Развитие экономики региона неразрывно связано с глубокой переработкой сырья и созданием транспортно-логистического хаба мирового уровня. Включение Корсаковского порта в состав Северного морского пути значительно сократят время и затраты на доставку грузов из Европы в Азию. В рамках реализации планов по формированию кластера глубокой переработки углеводородов в регионе появятся предприятие химпрома и производство водородного топлива. Это создаст новые рабочие места и укрепит экономику региона.
В целом в 2023 году объем валового регионального продукта оценивается в размере 1,6 триллиона рублей – рост на 12% к предыдущему году. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 305,4 млрд рублей. Это новый рекорд – рост составил 4% к уровню 2022 года.
Отметим, 73% инвестиций от общего объема направлены в отрасли, не связанные с сырьевым сектором. Например, строительство, транспорт, рыбная промышленность, туризм, лесопереработка. В 2019 году на них приходилось лишь 38%.
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