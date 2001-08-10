Южно-Сахалинск представил экономический потенциал города на торгово-экономической ярмарке в Харбине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одним из ключевых событий ярмарки стала российско-китайская конференция по межмуниципальному сотрудничеству, на которой с презентацией экономических возможностей Южно-Сахалинска, инвестиционных проектов, выступил вице-мэр областного центра Виталий Данилов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Обращаясь к участникам конференции, вице-мэр отметил, что на сегодняшний день в областном центре реализуется более 100 инвестиционных проектов, в том числе в сферах транспорта, логистики, развития промышленной инфраструктуры. Общий объем инвестиционного портфеля составляет более 350 миллиардов рублей. Благодаря их запуску будет создано более 10 тысяч рабочих мест. Большие перспективы для развития экономики города и международного сотрудничества определит строительство и ввод эксплуатацию агропромышленного парка с опто-распределительным центром в Южно-Сахалинске, а также сахалинского нефтегазового индустриального парка, который позволит создать современную производственно-техническую и ремонтную базу для реализации крупнейших нефтегазовых проектов. Его первую очередь планируется сдать уже в августе этого года.
Виталий Данилов также подчеркнул, что Южно-Сахалинск продолжает работу в рамках Пятистороннего протокола намерений о сотрудничестве между городами Благовещенск, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ. Участие в 33 международной торгово-экономической ярмарке, российско-китайской конференции также способствует развитию международных связей и привлечению бизнес-партнеров.
– Делегация областного центра принимает участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке в третий раз. Эта площадка очень важна для нас — здесь презентованы возможности городов Дальнего Востока и северной провинции Китая Хэйлунзян. Областной центр активно развивается и, конечно, мы готовы к сотрудничеству с новыми партнерами по самым разным направлениям, – отметил Виталий Данилов.
Напомним, в ходе 33-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, которая проходила с 15 по 19 мая, были организованы мероприятия, посвящённые китайско-российскому сотрудничеству на местном уровне, энергетике и оборудованию, науке и технике, образованию, трансграничной электронной торговле, культуре, туризму, финансовому сотрудничеству и молодёжным обменам.
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