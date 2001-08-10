Делегация Южно-Сахалинска приняла участие в торгово-экономической ярмарке в Харбине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация города во главе с вице-мэром Виталием Даниловым посетила международную торгово-экономическую ярмарку в Харбине. Поездка направлена на расширение взаимоотношений с Китайской Народной Республикой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В состав делегации также вошли руководители крупных рыбопромышленных предприятий Южно-Сахалинска, организации, занятые в сфере общественного питания, туризма. На выставке традиционно представлены стенды российских и китайских компаний. На площадке в Харбине Южно-Сахалинск продемонстрировал достижения предприятий муниципалитета, а также раскрыл туристический потенциал областного центра.

- Наша главная задача - презентовать город Южно-Сахалинск Китайской Народной Республике и заключить как можно больше договоренностей по взаимодействию с потенциальными китайскими партнерами и бизнесом муниципалитета. Надеемся, что наработанный положительный опыт сотрудничества между нашими городами будет способствовать увеличению объема взаимной торговли, а также позволит наладить взаимоотношения в туристической сфере, - рассказал вице-мэр Виталий Данилов.

Жители КНР и потенциальные бизнес-партнеры могли ознакомиться и продегустировать рыбную продукцию, произведенную в городском округе. В прошлом году подобный опыт участия в международной ярмарке приграничной торговли в г. Суйфыньхэ позволил заключить договор на поставку в Китай порядка 600 тонн рыбопродукции одним из предприятий города.

Напомним, делегация областного центра принимает участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке в третий раз. С 15 по 19 мая на выставке состоялся ряд мероприятий, посвященных китайско-российскому сотрудничеству на местном уровне, энергетике и оборудованию, науке и технике, образованию, трансграничной электронной торговле, культуре, туризму, финансовому сотрудничеству и молодежным обменам.