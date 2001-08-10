Первую очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка сдадут в августе этого года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В северной части областного центра близится к завершению строительство первой очереди Сахалинского индустриального парка. К осени этого года будут сданы три административно-лабораторных корпуса, подготовлена вся необходимая инженерная инфраструктура. Кроме того, активно продолжается возведение объектов – цехов и производственных комплексов – в рамках второй очереди, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Детали реализации проектов оказания сервисных услуг в нефтегазовой сфере губернатор Валерий Лимаренко обсудил с руководством «Корпорации развития Сахалинской области» и резидентами индустриального парка.

На площадке индустриального парка будут работать компании, оказывающие сервисные услуги добывающим предприятиям. Резиденты смогут арендовать помещения, обеспеченные всем необходимым для организации работ, воспользоваться льготами в рамках территории опережающего развития «Южная».

– Строительство индустриального парка имеет стратегическое значение для нашего региона. Для нас это возможность фактически с нуля создать на Сахалине новую отрасль промышленности. Те услуги, что ранее выполняли западные компании, теперь будут оказывать фирмы, локализованные у нас. С учетом важности проекта и перспектив его влияния на всю экономику островного региона внимательно слежу за ходом строительства объектов и в режиме постоянного диалога обсуждаю все вехи с нынешними и будущими резидентами, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– К сегодняшнему дню завершены основные магистральные сети по системам водоснабжения и водоотведения. До 30 июня планируется завершение работ по электроснабжению и 70 процентам основных автомобильных дорог. Полное завершение работ планируется в августе, – доложил главе региона первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Сергей Ласточкин.

В рамках второй очереди сформировано 13 земельных участков с точками подключения к инженерной инфраструктуре, дорогами и благоустройством для реализации резидентами собственных инвестиционных проектов. К сегодняшнему дню заключены договоры на использование практически всех площадей индустриального парка.

Компании, являющиеся резидентами парка, будут оказывать здесь услуги по восстановлению трубопроводов без остановки технологических процессов, ремонтировать газовые турбины, электродвигатели и генераторы, производить подводно-техническое обслуживание объектов, выполнять перевозки негабаритных грузов и оборудования.

Так, директор ООО «ВолгаПромАльянс» Андрей Пятибратов рассказал губернатору о строительстве нового участка для обслуживания нефтегазового оборудования.

– Мы работаем на Сахалине с 2022 года. В индустриальном парке планируем построить сервисный комплекс площадью 1800 квадратных метров. Вся разрешительная документация у нас на руках. В июле хотим приступить к земляным работам. Закончим в следующем году, – рассказал главе региона Андрей Пятибратов.

Сразу два проекта в рамках индустриального парка реализует ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес». Первый – транспортно-логистический парк для нефтегазовых компаний. Общая площадь уже введенных капитальных сооружений – 1500 квадратных метров. Сейчас проект находится на стадии расширения. В ближайшее время здесь появятся ремонтные мощности, новая техника.

– Второй проект связан с предоставлением промышленных газов. Мы только приступили к его реализации, потому что закончили сделку по покупке активов от ушедшей иностранной компании. Конкретно здесь будет хранение промышленных газов, поставка, а также производство азота и кислорода. Также хотели бы поучаствовать в реализации проекта водородного кластера, – отметил генеральный директор ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес», ООО «Айлэнд Газ» Сергей Попсуев.

Отметим, на Сахалине в больших масштабах ведется добыча углеводородов и производство сжиженного природного газа. Летом 2022 года губернатор Валерий Лимаренко дал старт строительству нефтегазового индустриального парка.