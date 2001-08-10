Льготные займы для сахалинских предпринимателей стали выгоднее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На 1% снизят ставку по любому кредитному продукту в центре «Мой бизнес» для тех, кто подаст заявку онлайн – на платформе МСП.РФ. Такая возможность доступна до конца года, рассказали ТИА "Острова" в региональном минисерстве экономразвития.
Для получения займа необходимо выполнить 6 шагов:
- Авторизоваться на платформе, используя учётную запись предпринимателя или самозанятого на портале госуслуг.
- Дождаться проверки бизнеса на наличие стоп-факторов, платформа сделает это автоматически.
- Выбрать подходящее предложение и заполнить онлайн-заявку.
- Пройти комплексную экспертизу со стороны Сахалинского Фонда развития предпринимательства*, на базе которого работает центр «Мой бизнес». Решение принимается в течение 12 рабочих дней.
- Подписать кредитно-обеспечительную документацию в офисе. Заём начисляется сразу после подписания договора.
- Подтвердить целевое использование средств в течение 60 рабочих дней.
Для малого и среднего бизнеса в регионе действуют следующие условия: на инвестиционные цели ставка составит от 7% до 8% годовых, на пополнение оборотных средств – от 7,5% до 8,5%. Процент зависит от цели микрозайма и приоритетности проекта, максимальная сумма – 5 млн рублей, срок – до 3-х лет. Начинающие предприниматели и самозанятые могут рассчитывать на ставку 4%.
Соответственно, при подаче онлайн-заявки через федеральный портал минимальная ставка льготного кредита в сахалинском центре «Мой бизнес» составит 3%.
Стоп-факторами для получения займа станут: задолженность по налогам, сборам и иным обязательствам перед государством на сумму более 50 тысяч рублей, задолженность перед работниками по зарплате более 3-х месяцев и процедура банкротства в отношении заёмщика.
Узнать о других возможностях сервиса и доступных мерах поддержки можно на сайте МСП.РФ. По любым возникающим вопросам, связанным с бизнесом, предприниматели могут обращаться в сахалинский центр «Мой бизнес» по адресу ул. Емельянова, 6 или по телефону: 8 800 222 0123.
Отметим, поддержку владельцам своего дела оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко.
* МКК «СФРП»: ОГРН 1166500050881, ИНН 6501287362. Регистрационный номер в реестре МФО № 1703664008167.
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