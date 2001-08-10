Льготные займы для сахалинских предпринимателей стали выгоднее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 1% снизят ставку по любому кредитному продукту в центре «Мой бизнес» для тех, кто подаст заявку онлайн – на платформе МСП.РФ. Такая возможность доступна до конца года, рассказали ТИА "Острова" в региональном минисерстве экономразвития.

Для получения займа необходимо выполнить 6 шагов:

Авторизоваться на платформе, используя учётную запись предпринимателя или самозанятого на портале госуслуг. Дождаться проверки бизнеса на наличие стоп-факторов, платформа сделает это автоматически. Выбрать подходящее предложение и заполнить онлайн-заявку. Пройти комплексную экспертизу со стороны Сахалинского Фонда развития предпринимательства*, на базе которого работает центр «Мой бизнес». Решение принимается в течение 12 рабочих дней. Подписать кредитно-обеспечительную документацию в офисе. Заём начисляется сразу после подписания договора. Подтвердить целевое использование средств в течение 60 рабочих дней.

Для малого и среднего бизнеса в регионе действуют следующие условия: на инвестиционные цели ставка составит от 7% до 8% годовых, на пополнение оборотных средств – от 7,5% до 8,5%. Процент зависит от цели микрозайма и приоритетности проекта, максимальная сумма – 5 млн рублей, срок – до 3-х лет. Начинающие предприниматели и самозанятые могут рассчитывать на ставку 4%.

Соответственно, при подаче онлайн-заявки через федеральный портал минимальная ставка льготного кредита в сахалинском центре «Мой бизнес» составит 3%.

Стоп-факторами для получения займа станут: задолженность по налогам, сборам и иным обязательствам перед государством на сумму более 50 тысяч рублей, задолженность перед работниками по зарплате более 3-х месяцев и процедура банкротства в отношении заёмщика.

Узнать о других возможностях сервиса и доступных мерах поддержки можно на сайте МСП.РФ. По любым возникающим вопросам, связанным с бизнесом, предприниматели могут обращаться в сахалинский центр «Мой бизнес» по адресу ул. Емельянова, 6 или по телефону: 8 800 222 0123.

Отметим, поддержку владельцам своего дела оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко.

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