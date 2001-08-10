Экспорт рыбопродукции в Приморье и на Сахалине продолжает расти
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю.
За отчетный период проконтролирован экспорт 372 партии рыбы и морепродуктов общим весом 26 217,7 тонны, а также 4 партии прочей пищевой и непищевой продукции общим весом 28,5 тонны (неделей ранее проконтролирован экспорт 289 партий рыбы и морепродуктов общим весом 19 136,3 тонны).
Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 3 656 партий рыбы и морепродуктов общим весом 206 193,9 тонны.
За прошедшую неделю оформлено 459 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 27 сертификатов.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 546 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 112. В Китай оформлено 275 сертификатов, в Республику Корея – 220, в ЕС через Республику Корея – 25 сертификата, во Вьетнам – 26 сертификатов.
Кроме того, оформлен 271 сертификат формы 2 при импорте.
Должностными лицами отобрано 297 проб от подконтрольной продукции, в том числе в рамках мониторинга – 22 пробы, по усиленному контролю – 6 проб, по обращению владельцев продукции – 269 проб.
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