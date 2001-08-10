Аэропортовцы Владивостока проведали коллег из Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал «Южно-Сахалинск» принял делегацию из Приморья. С рабочим визитом главную воздушную гавань региона посетили сотрудники международного аэропорта «Владивосток». Представители ведущего авиаузла округа прибыли на остров для обмена опытом.
Как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в новом терминале специалисты знакомятся с производственными процессами. Большое внимание уделяют тому, как работает служба организации пассажирских перевозок. В частности, зона комплектации багажа. Система, смонтированная в аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска, одна из самых современных и надёжных в стране. Она включает в себя пять уровней безопасности.
На конвейерной ленте работают несколько интроскопов. Они позволяют досмотреть багаж с разных сторон, увеличить или уменьшить изображение. Если программа обнаружит внутри запрещённый предмет, она не позволит сумке пройти дальше по конвейеру. Если багаж «чист», система автоматически отправит её вперёд. В день таким образом в зоне комплектации обслуживают более 18 000 килограммов багажа на вылет и столько же на прилёт.
Тренд на автоматизацию выдерживают и в зоне регистрации, здесь агенты оформляют пассажиров и багаж в специальных системах, и в производственно-диспетчерской службе, где любые задачи фиксируют с помощью системы распределения ресурсов.
«Для нас важно обмениваться опытом, получать обратную связь от коллег, вводить улучшения в производство. Сейчас процессы отлажены. Мы работаем без задержек и простоев. К высокому летнему сезону готовы. Автоматизация процессов позволяет нам быстро и качественно обслуживать пассажиров и самолёты. Это для нас главное», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» – новый, современный, оснащенный по последнему слову техники. Из производственных моментов для нас было важнее всего изучить систему обработки багажа. У нас грядут изменения, мы готовимся добавить стойки регистрации в международном секторе, багажную зону тоже нужно будет обновить. Нам есть, что у вас подсмотреть», - прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт Владивосток» Денис Чмутов.
Кроме производственных процессов делегация из аэропорта «Владивосток» изучила дизайнерские решения, реализованные в воздушной гавани Южно-Сахалинска, и работу отдела неавиационной коммерции.
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