15:34, | Новости экономики Сахалина и Курил
За неделю Россельхознадзор выдал на Сахалине 113 сертификатов на экспортную рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю.
За отчетный период проконтролирован экспорт 336 партий рыбы и морепродуктов общим весом 29 203,1 тонны, а также 4 партий прочей пищевой и непищевой продукции общим весом 32,6 тонны (неделей ранее проконтролирован экспорт 350 партий рыбы и морепродуктов общим весом 19 648,9 тонны).
Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 2 812 партий рыбы и морепродуктов общим весом 159 247,5 тонн.
За прошедшую неделю оформлено 149 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 11 сертификатов.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 485 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 113. В Китай оформлено 378 сертификатов, в Республику Корея – 96, в ЕС через Республику Корея – 6 сертификатов, во Вьетнам – 5 сертификатов.
Кроме того, оформлено 174 сертификата формы 2 при импорте.
Должностными лицами отобрано 226 проб от подконтрольной продукции, в том числе в рамках мониторинга – 22 пробы, по госзаданию – 16 проб, по усиленному контролю – 9 проб, на наличие ГМО – 6 проб, по обращению владельцев продукции – 173 пробы, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.
За отчетный период проконтролирован экспорт 336 партий рыбы и морепродуктов общим весом 29 203,1 тонны, а также 4 партий прочей пищевой и непищевой продукции общим весом 32,6 тонны (неделей ранее проконтролирован экспорт 350 партий рыбы и морепродуктов общим весом 19 648,9 тонны).
Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 2 812 партий рыбы и морепродуктов общим весом 159 247,5 тонн.
За прошедшую неделю оформлено 149 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 11 сертификатов.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 485 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 113. В Китай оформлено 378 сертификатов, в Республику Корея – 96, в ЕС через Республику Корея – 6 сертификатов, во Вьетнам – 5 сертификатов.
Кроме того, оформлено 174 сертификата формы 2 при импорте.
Должностными лицами отобрано 226 проб от подконтрольной продукции, в том числе в рамках мониторинга – 22 пробы, по госзаданию – 16 проб, по усиленному контролю – 9 проб, на наличие ГМО – 6 проб, по обращению владельцев продукции – 173 пробы, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.
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