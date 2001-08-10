Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2024
Сейчас 22:21
91,35|99,11|66,91
Южно-Сахалинск ждут крупнейшие горнолыжные соревнования
15:34, | Новости экономики Сахалина и Курил

За неделю Россельхознадзор выдал на Сахалине 113 сертификатов на экспортную рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю.

За отчетный период проконтролирован экспорт 336 партий рыбы и морепродуктов общим весом 29 203,1 тонны, а также 4 партий прочей пищевой и непищевой продукции общим весом 32,6 тонны (неделей ранее проконтролирован экспорт 350 партий рыбы и морепродуктов общим весом 19 648,9 тонны).

Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 2 812 партий рыбы и морепродуктов общим весом 159 247,5 тонн.

За прошедшую неделю оформлено 149 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 11 сертификатов.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 485 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 113. В Китай оформлено 378 сертификатов, в Республику Корея – 96, в ЕС через Республику Корея – 6 сертификатов, во Вьетнам – 5 сертификатов.

Кроме того, оформлено 174 сертификата формы 2 при импорте.

Должностными лицами отобрано 226 проб от подконтрольной продукции, в том числе в рамках мониторинга – 22 пробы, по госзаданию – 16 проб, по усиленному контролю – 9 проб, на наличие ГМО – 6 проб, по обращению владельцев продукции – 173 пробы, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?