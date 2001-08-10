В Южно-Сахалинске анкетируют работодателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работодателей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в опросе. Региональное агентство по труду и занятости населения проводит анкетирование для формирования потребности в профессиональных кадрах Сахалинской области.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, принять участие в опросе могут организации, относящиеся к любым видам экономической деятельности, формам собственности и размерам по численности работников. Как отмечают организаторы опроса, информация будет использоваться только в обобщенном виде. Конфиденциальность гарантируется.

Сведения помогут оценить, специалисты с каким уровнем образования и профессиональными компетенциями требуются той или иной отрасли, конкретной организации и экономике в целом. Информация будет учитываться для подготовки квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда.

Консультацию по прохождению опроса можно получить по телефонам: (4242) 67-25-95, 67-25-87.