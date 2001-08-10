ВТБ участвует в эксперименте ФНС «Старт бизнеса Онлайн»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ присоединился к эксперименту ФНС по предоставлению комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн». Он включает регистрацию бизнеса (ИП или ООО с единственным учредителем), оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и открытие расчетного счета онлайн.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно пройти идентификацию с помощью системы «Госключ» либо по биометрии − для этого данные об ИП или руководителе компании должны быть в Единой биометрической системе. Сдать биометрические данные можно в сети отделений ВТБ по всей России.
«Поддержка предпринимателей и внедрение для них инновационных сервисов – один из приоритетов стратегии ВТБ. Банк развивает собственные решения, а также активно участвует в инициативах государства по цифровой трансформации малого и среднего бизнеса. Сегодня клиенты уже могут открыть у нас расчетный счет онлайн. Но чтобы предложить эту возможность всем россиянам, заинтересованным в регистрации бизнеса с открытием счета в максимально короткие сроки, мы подключаемся к проекту ФНС и Правительства РФ. С новым процессом свою организацию можно будет открыть полностью дистанционно и уже с первого дня управлять бизнесом в онлайн-формате – за счет цифровых сервисов ФНС и ВТБ. Особенно сложно разобраться в регистрационных процессах начинающим предпринимателям, поэтому рассчитываем, что этот сервис улучшит отношение россиян к старту своего дела и будет способствовать развитию малого бизнеса в России», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
В рамках стратегии развития на 2024 – 2026 годы ВТБ нацелен на активную работу во всех клиентских сегментах среднего и малого бизнеса и построение долгосрочных отношений с предпринимателями, независимо от масштаба деятельности. За этот период банк планирует в 1,5 раза увеличить число клиентов СМБ, предложив предпринимателям принципиально новые стандарты отношений и обслуживания. В последние годы ВТБ активно инвестировал в развитие омниканального сервиса для СМБ, обеспечив доступность 100% стандартных продуктов онлайн.
Услуга «Старт бизнеса онлайн» особенно удобна для жителей отдаленных территорий, которым не потребуется лично посещать ФНС или отделение банка. Эксперимент будет проходить при участии Минфина России, Банка России, Росфинмониторинга и АО «Центр Биометрических Технологий» до 1 марта 2025 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
12:19 Сегодня В Южно-Сахалинске выберут для ремонта одну общественную территорию
11:11 Сегодня Сахалинским школьникам показали онлайн-урок о кибербезопасности
10:37 Сегодня KION представил новый российский детектив
- 10:18 Сегодня За 3 месяца жители Сахалина и Курил потратили на сигареты 2 миллиарда рублей
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
15:03 27 Февраля 102 семьи переедут в новый дом на пер. Горького в Ново-Александровске
15:17 1 Марта Неблагоприятные погодные явления прогнозируются на территории восьми районов Сахалинской области
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
Выбор редакции
- 11:43 Сегодня Сахалинские энергетики будут информировать об отключениях через чат-бота
- 08:54 Сегодня На Сахалине к выборам президента привяжут голосование по благоустройству
- 15:46 Вчера Южно-Сахалинск посетила делегация из Китайской Народной Республики
- 10:53 Вчера Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обслужил этой зимой около 300 тысяч пассажиров
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?