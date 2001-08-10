ВТБ участвует в эксперименте ФНС «Старт бизнеса Онлайн»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ присоединился к эксперименту ФНС по предоставлению комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн». Он включает регистрацию бизнеса (ИП или ООО с единственным учредителем), оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и открытие расчетного счета онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно пройти идентификацию с помощью системы «Госключ» либо по биометрии − для этого данные об ИП или руководителе компании должны быть в Единой биометрической системе. Сдать биометрические данные можно в сети отделений ВТБ по всей России.

«Поддержка предпринимателей и внедрение для них инновационных сервисов – один из приоритетов стратегии ВТБ. Банк развивает собственные решения, а также активно участвует в инициативах государства по цифровой трансформации малого и среднего бизнеса. Сегодня клиенты уже могут открыть у нас расчетный счет онлайн. Но чтобы предложить эту возможность всем россиянам, заинтересованным в регистрации бизнеса с открытием счета в максимально короткие сроки, мы подключаемся к проекту ФНС и Правительства РФ. С новым процессом свою организацию можно будет открыть полностью дистанционно и уже с первого дня управлять бизнесом в онлайн-формате – за счет цифровых сервисов ФНС и ВТБ. Особенно сложно разобраться в регистрационных процессах начинающим предпринимателям, поэтому рассчитываем, что этот сервис улучшит отношение россиян к старту своего дела и будет способствовать развитию малого бизнеса в России», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

В рамках стратегии развития на 2024 – 2026 годы ВТБ нацелен на активную работу во всех клиентских сегментах среднего и малого бизнеса и построение долгосрочных отношений с предпринимателями, независимо от масштаба деятельности. За этот период банк планирует в 1,5 раза увеличить число клиентов СМБ, предложив предпринимателям принципиально новые стандарты отношений и обслуживания. В последние годы ВТБ активно инвестировал в развитие омниканального сервиса для СМБ, обеспечив доступность 100% стандартных продуктов онлайн.

Услуга «Старт бизнеса онлайн» особенно удобна для жителей отдаленных территорий, которым не потребуется лично посещать ФНС или отделение банка. Эксперимент будет проходить при участии Минфина России, Банка России, Росфинмониторинга и АО «Центр Биометрических Технологий» до 1 марта 2025 года.