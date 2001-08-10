На Сахалине презентовали новые бизнес-проекты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе завершился восьмой поток «Азбуки предпринимателя» от центра «Мой бизнес». В новом сезоне обучение прошли больше 50 человек. В финале они презентовали свои проекты, среди которых женское банное пространство, детский сад, лётная школа и другие, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономиеского развития.

– Я пришла на «Азбуку предпринимателя» с идеей расширения своего дела. Сейчас я работаю одна и понимаю, что мне необходимо набирать сотрудников и нужна информация, как делать это правильно. Наш тренер не просто дал теорию, но и бизнес-фишки, основанные на его собственной практике, – поделилась руководитель центра развития математических способностей «Не урок» Яна Мельникова.

Бесплатная обучающая программа основам бизнеса «Азбука предпринимателя» в регионе проводится ежегодно. Проект востребован среди сахалинцев и курильчан – это уже восьмой поток. Выпускники курса в том числе получают приоритет в конкурсах на предоставление грантовой поддержки и субсидий для своего дела.

– За пять дней интенсива предприниматели изучили бухучёт, маркетинг, подбор и управление персоналом и другие важные аспекты для своих проектов. В этом сезоне очень много интересных и уникальных идей. Одна из самых ярких – запуск лётной школы, – рассказал бизнес-тренер курса из Хабаровска Егор Шашкин.

– В своём послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин неоднократно говорил про развитие малого и среднего предпринимательства и увеличение его доли в экономике страны. Для этого необходимо совершенствовать наше налоговое законодательство. Ещё одна мысль, которую подчеркнул глава государства – то, что уровень заработных плат в секторе малого и среднего бизнеса должно расти быстрее ВВП страны, – отметил Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов.

Бесплатное обучение для сахалинского бизнеса доступно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Ознакомиться с предстоящими мероприятиями можно на сайте mybusiness65.ru/events или в телеграм-канале t.me/calendar65.