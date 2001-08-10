Сахалинские аграрии расширяют ассортимент продукции благодаря господдержке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мария Смолина выращивает картофель в Анивском районе. В прошлом году она решила объединиться с местными личными подсобными хозяйствами и создать кооператив "Успенское", рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития.

– Сегодня нас шестеро, мы занимаемся выращиванием картофеля, овощей. Затраты и прибыль делим на всех. Кооператив даёт возможность заключать договоры с любыми точками продаж, это большое преимущество, – поделилась Мария Смолина. – Благодаря господдержке в этом году планируем расширяться, закупили семена моркови и огурцов.

Финансовую помощь кооперативу предоставили в областном Правительстве. Более 700 тысяч рублей его участники получили в виде субсидии от министерства сельского хозяйства и торговли. Эти средства покрыли половину стоимости теплиц, которые приобрели хозяйства.

– В Сахалинской области уже зарегистрировано более 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Они расположены по всему региону, в том числе на Курилах. Кооперативы могут получить субсидии по нескольким направлениям, а также грант на развитие материально-технической базы до 70 миллионов рублей, – отметила директор департамента областного министерства сельского хозяйства и торговли Ольга Шкардюк.

– Мы высоко оцениваем усилия Правительства Сахалинской области по поддержке сельхозтоваропроизводителей. Развиваясь, эта отрасль создаёт новые рабочие места, поддерживает сельские территории, обеспечивает регион продукцией местного производства, – отметил председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов.

Сопровождают работу фермеров в региональном Центре развития сельхозкооперации. Специалисты помогли Марии Смолиной открыть кооператив, пройти профильное обучение и получить финансовые меры господдержки.

– Инициативным группам аграриев мы помогаем объединиться в кооперативы, а также сопровождаем методически. Рассказываем, как и где получить финансовую поддержку и оформляем необходимые документы, – рассказала руководитель регионального Центра развития сельхозкооперации Татьяна Бутакова.

Напомним, Центр развития сельхозкооперации и поддержки фермеров входит в структуру сахалинского центра «Мой бизнес». Помощь аграриям оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал глава страны Владимир Путин. Подробнее: selkhozcentr65.ru или 8 800 222 0123 (доб. 4).