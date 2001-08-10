За первые 9 месяцев 2023 года жители Сахалинской области оплатили картами покупки на 234 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители и гости Сахалинской области за 9 месяцев 2023 года провели почти 152 млн операций по банковским картам. Общая сумма транзакций составила 234,3 млрд рублей. Это на 3 и 9% больше аналогичных показателей 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

На безналичные платежи за товары и услуги пришлась большая часть объема всех операций по картам, а именно 97%, или 147 млн операций.

«Тенденция последних лет сохраняется: в островном регионе люди все чаще отдают предпочтение безналичным расчетам, а количество операций по снятию наличных сокращается. По итогам 9 месяцев 2023 года на Сахалине и Курилах наблюдалось уменьшение их числа на 8,5%, до 4,6 миллиона единиц. Одна из основных причин — повсеместное развитие инфраструктуры для безналичных платежей», — отметил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Всего в торгово-сервисных предприятиях Сахалинской области по состоянию на 1 октября 2023 года было установлено 18,4 тыс. терминалов. Их число выросло за год на 7%. Количество выданных платежных карт в островном регионе составило 1,4 млн единиц, что на 11,5% выше, чем на аналогичную дату 2022 года.