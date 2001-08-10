В Сахалинском нефтегазовом парке будут проходить практические занятия для студентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая очередь Сахалинского нефтегазового парка будет сдана в этом году. Он соберет на одной площадке десятки компаний, которые занимаются обслуживанием шельфовых проектов. Губернатор Валерий Лимаренко поручил предусмотреть в новом корпусе также помещения для лабораторных занятий студентов Сахалинского госуниверситета, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Глава региона накануне посетил строительную площадку в северной части Южно-Сахалинска, где возводится нефтегазовый индустриальный парк. На сегодня объект готов уже на 70 процентов. Основная задача на ближайшее время – закрыть контур здания, обеспечить подачу тепла и приступить к отделочным работам.

– Первая очередь нефтегазового парка включает три офисно-лабораторных корпуса. Контуры будем закрывать поочередно – с января до конца марта. Места общего пользования – холлы, лестничные клетки, лифтовые и санузлы – хотим сделать к концу мая. Параллельно резиденты парка смогут проводить ремонт в своих помещениях, – рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Сахалинской области» Андрей Медведев.

На площадке нефтегазового индустриального парка расположатся офисы, лаборатории, производственные базы и склады, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. Появление такого объекта позволит локализовать сервисы для шельфовых проектов на Сахалине. С его запуском будет создано более тысячи рабочих мест, доля сервисных работ и услуг для нефтегазовой отрасли, выполняемых в островном регионе, вырастет в пять раз.

Резиденты парка получают пакет преференций территории опережающего развития «Южная». Так, бизнес на пять лет освобождается от налога на прибыль и имущество, на три года – от земельного налога, а также платит страховые взносы по сниженной в четыре раза ставке. 11 компаний уже стали резидентами Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Они занимаются ремонтом технологических трубопроводов и гидравлического оборудования, производством изделий из бетона и металлоконструкций.

Губернатор подчеркнул: высшее образование в островном регионе должно развиваться в тесной связи с бизнесом.

– На площадке технопарка будут обустроены лаборатории, где студенты нефтегазового института смогут на практике отрабатывать полученные знания. Высшее образование должно отвечать запросам времени. Здесь будущие специалисты узнают, как работать вместе с бизнесом, решая прикладные задачи. Те, с которыми они в будущем сами столкнутся в своей трудовой жизни. Получив дипломы, способные ребята смогут получить высокооплачиваемые рабочие места на ведущих предприятиях региона, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, первую очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка реализует компания «Сахалинская энергия». Остальные две очереди строит «Корпорация развития Сахалинской области». Это помещения свободной планировки, которые могут быть использованы как офисы, обучающие или лабораторные помещения. Первую очередь запустят уже в этом году, полностью реализовать проект планируется в 2026 году.