Вице-премьер Денис Мантуров поддержал проекты промышленного развития Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провели рабочую встречу. Глава островного региона представил проекты по развитию промышленности и энергетики и заручился поддержкой федеральных властей в их реализации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В настоящее время на территории области формируется Восточный водородный кластер, создание которого поддержано соглашениями о сотрудничестве (между правительством Сахалинской области и ГК «Росатом», АО «РАОС», ПАО «Газпром» и Минвостокразвития России). Цель – создать новую отрасль водородной энергетики в регионе для экспорта водорода, развития водородных технологий полного цикла и внутреннего их потребления в энергетике, на транспорте и коммунальном хозяйстве.

В рамках кластера планируется реализовать три пилотных проекта. Так, экспортоориентированный водородный завод обеспечит низкоуглеродное производство водорода методом паровой конверсии метана. В рамках второго проекта будет организованно пассажирское железнодорожное сообщение с применением поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации. Также будет создан Центр водородного инжиниринга с опытным полигоном для апробации отечественного оборудования в реальном секторе экономики Сахалинской области.

– Водородный кластер позволит обеспечить технологическую независимость Российской Федерации в области водорода и низкоуглеродных технологий, масштабирование этих технологий и выход на экспорт водорода и сопутствующей продукции в страны АТР, – отметил вице-премьер Денис Мантуров.

Он добавил, что Сахалинская область может рассчитывать на поддержку и сопровождение Минпромторга России в реализации данного проекта.

– Для Сахалинской области развитие водородной энергетики означает новый этап развития экономики, науки, передовых технологий на островах, с одной стороны, и решение бытовых, приземленных задач, призванных сделать жизнь сахалинцев и курильчан более комфортной, с другой. Поэтому для нас поддержка Минпромторга России в реализации данного проекта очень существенна и значима, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Помимо этого, глава региона отметил значение создаваемого Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Сегодня планируется размещение на территории парка шести предприятий-резидентов в нефтегазовой отрасли. В силу значимости обеспечения технологического суверенитета нефтегазовой отрасли России Денис Мантуров поддержал включение объекта в реестр индустриальных парков Минпромторга России.