Более ста предпринимателей Южно-Сахалинска получили поддержку в уходящем году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего за истекший период текущего года мерами финансовой помощи воспользовались 130 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан островной столицы. Так, благодаря поддержке правительства Сахалинской области бизнесу выдано 142 субсидии на общую сумму свыше 86 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Поддержаны проекты начинающих предпринимателей, возмещены затраты самозанятых граждан, социально ориентированных объектов потребительского рынка, а также малого бизнеса на участие в выставках, оплату образовательных услуг, переоборудование автомобилей на газ, сертификацию продукции и осуществление деятельности в сфере дошкольного и дополнительного образования детей.

Средства финансовой поддержки направлены на модернизацию производственных мощностей малых предприятий в виде возмещения затрат на уплату лизинговых платежей и приобретение производственно-технологического оборудования, а также взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

По информации департамента экономического развития, по итогам очередных отборов на предоставление финансовой поддержки субсидии на общую сумму 56,9 млн. рублей согласованы 47 хозяйствующим субъектам.

Финансовая помощь бизнесу предоставляется по линии муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Претендовать на получение муниципальной финансовой поддержки вправе субъекты малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска, состоящие в едином реестре МСП (https://rmsp.nalog.ru), не имеющие задолженности по уплате налогов и сборов, своевременно исполнившие обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды муниципального имущества и земельных участков.

Преимущество предоставляется заявителям, реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства и сферы бытовых услуг, имеющим положительную динамику объемов выручки и среднесписочной численности работников.

Актуальная информация о мероприятиях в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан доступна на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска и тематических страницах «Бизнес города Южно-Сахалинска» в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале.