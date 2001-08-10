Более ста предпринимателей Южно-Сахалинска получили поддержку в уходящем году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего за истекший период текущего года мерами финансовой помощи воспользовались 130 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан островной столицы. Так, благодаря поддержке правительства Сахалинской области бизнесу выдано 142 субсидии на общую сумму свыше 86 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Поддержаны проекты начинающих предпринимателей, возмещены затраты самозанятых граждан, социально ориентированных объектов потребительского рынка, а также малого бизнеса на участие в выставках, оплату образовательных услуг, переоборудование автомобилей на газ, сертификацию продукции и осуществление деятельности в сфере дошкольного и дополнительного образования детей.
Средства финансовой поддержки направлены на модернизацию производственных мощностей малых предприятий в виде возмещения затрат на уплату лизинговых платежей и приобретение производственно-технологического оборудования, а также взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
По информации департамента экономического развития, по итогам очередных отборов на предоставление финансовой поддержки субсидии на общую сумму 56,9 млн. рублей согласованы 47 хозяйствующим субъектам.
Финансовая помощь бизнесу предоставляется по линии муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Претендовать на получение муниципальной финансовой поддержки вправе субъекты малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска, состоящие в едином реестре МСП (https://rmsp.nalog.ru), не имеющие задолженности по уплате налогов и сборов, своевременно исполнившие обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды муниципального имущества и земельных участков.
Преимущество предоставляется заявителям, реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства и сферы бытовых услуг, имеющим положительную динамику объемов выручки и среднесписочной численности работников.
Актуальная информация о мероприятиях в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан доступна на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска и тематических страницах «Бизнес города Южно-Сахалинска» в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
13:15 Сегодня Разведчик Андрей Безруков посетил Южно-Сахалинск
09:52 Сегодня Дороги Южно-Сахалинска активно чистят от снега
11:33 Сегодня Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников
09:09 Сегодня Житель Амурской области поджег баню, в которой находилась семья с детьми
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
16:45 19 Декабря Конференция женщин-предпринимателей прошла в Южно-Сахалинске
18:34 22 Декабря Цифровые госуслуги популярны на Сахалине
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
11:05 27 Ноября Хоккеисты "Кристалла" уступили "Манулу" в гостевой серии
Выбор редакции
- 15:42 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы поддержки бизнеса и развития конкуренции
- 09:52 Сегодня Дороги Южно-Сахалинска активно чистят от снега
- 10:39 Вчера В Южно-Сахалинске провели новогодний утренник для детей участников СВО
- 10:27 Вчера Юные сахалинцы сразились в "Тот еще" новогодний квиз
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?