В ноябре в Сахалинской области замедлился рост цен на услуги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре на Сахалине и Курилах уменьшился и составил 7,8% после 8,7% в октябре. В частности, замедлился годовой рост стоимости услуг зарубежного туризма, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
«Из-за укрепления рубля в ноябре текущего года турпутевки дорожали по сравнению с октябрем медленнее, чем годом ранее. В результате замедлился в годовом выражении рост цен на услуги зарубежного туризма», — отметил начальник экономического отдела — заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в ноябре увеличился до 6% после 5,3% в октябре. Повысились годовые темпы прироста цен на яйца, курицу, свинину, колбасы и мясные полуфабрикаты. Высокий спрос на курицу и яйца превышал возможности расширения предложения, которые были ограничены в том числе неблагоприятной ситуацией с инфекционными заболеваниями птиц в отдельных российских регионах-производителях. Также усилилось давление на цены со стороны издержек производителей и переработчиков мясной продукции: затраты росли в том числе из-за увеличения закупочных цен на сырое мясо и повышения зарплат в условиях нехватки трудовых ресурсов.
Быстрее в годовом выражении на Сахалине и Курилах росли цены на непродовольственные товары. Продолжили дорожать подержанные импортные автомобили — сказались ранее произошедшее ослабление рубля и пересмотр правил уплаты утилизационного сбора. При этом в области, как и по всей стране, подорожали и новые отечественные автомобили. Спрос на российские машины превышал предложение, и автопроизводители перенесли в цены рост затрат на логистику и комплектующие.
В целом в ноябре годовая инфляция в Сахалинской области составила 7,8% после 7,6% в октябре. Это выше, чем в целом по России (7,5%), но ниже, чем по Дальнему Востоку (8,3%). По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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