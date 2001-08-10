Увеличить товарооборот с Республикой Беларусь намерена Сахалинская область

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область заинтересована в увеличении товарооборота с Республикой Беларусь и более тесном сотрудничестве в ряде сфер экономики. Развитие взаимоотношений между регионом и соседней страной обсудили на встрече в Южно-Сахалинске губернатор Валерий Лимаренко и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Сахалинская область уже много лет плодотворно работает с белорусскими коллегами в различных отраслях экономики – мы активно сотрудничаем в сельскохозяйственном секторе, приобретаем специализированную технику для агропромышленного комплекса, а в последние годы еще и маршрутные автобусы, и коммунальную технику. Все это будет продолжено и приумножено. В то же время мы приглашаем белорусские компании участвовать в наших, в том числе новых проектах, – отметил Валерий Лимаренко.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев, в этом году товарооборот Сахалинской области с Республикой Беларусь значительно возрос. Только поставки рыбной продукции из Сахалинской области в Беларусь увеличились в 3,6 раза, достигнув более 3 тысяч тонн. Обратным потоком в регион поставляются белорусские продукты питания. Автобусная техника производства «МАЗ» широко применяется при организации маршрутного автобусного сообщения. Только для транспортного предприятия Южно-Сахалинска закуплено 100 единиц белорусских автобусов. Мощные БелАЗы поставляются для перевозки угля. Для транспортировки твёрдых коммунальных отходов используется техника производства «МАЗ», дорожная техника этого же производителя, а также «МТЗ» и «Амкодор» используется во многих муниципальных образованиях, на угольных разрезах работают БелАзы. Регион готов нарастить объемы приобретения спецтехники и предлагает открыть в рамках создающегося логистического центра сервисный центр белорусской техники.

– Товарооборот между Республикой Беларусь и Сахалинской областью составляет около 50 миллионов долларов в год, это немало для конкретного региона. И такое количество нашей техники у вас говорит о высоком доверии. Вопрос по единому сервисному и дистрибьюторскому центру белорусской техники нам очень интересен. Также мы крайне заинтересованы в увеличении объемов прямых поставок рыбы из Сахалинской области и более тесном сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, – прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Также на встрече обсудили варианты более тесного сотрудничества в производстве средств защиты растений, кормового белка и минеральных удобрений.