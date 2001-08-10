Увеличить товарооборот с Республикой Беларусь намерена Сахалинская область
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область заинтересована в увеличении товарооборота с Республикой Беларусь и более тесном сотрудничестве в ряде сфер экономики. Развитие взаимоотношений между регионом и соседней страной обсудили на встрече в Южно-Сахалинске губернатор Валерий Лимаренко и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Сахалинская область уже много лет плодотворно работает с белорусскими коллегами в различных отраслях экономики – мы активно сотрудничаем в сельскохозяйственном секторе, приобретаем специализированную технику для агропромышленного комплекса, а в последние годы еще и маршрутные автобусы, и коммунальную технику. Все это будет продолжено и приумножено. В то же время мы приглашаем белорусские компании участвовать в наших, в том числе новых проектах, – отметил Валерий Лимаренко.
Как сообщил заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев, в этом году товарооборот Сахалинской области с Республикой Беларусь значительно возрос. Только поставки рыбной продукции из Сахалинской области в Беларусь увеличились в 3,6 раза, достигнув более 3 тысяч тонн. Обратным потоком в регион поставляются белорусские продукты питания. Автобусная техника производства «МАЗ» широко применяется при организации маршрутного автобусного сообщения. Только для транспортного предприятия Южно-Сахалинска закуплено 100 единиц белорусских автобусов. Мощные БелАЗы поставляются для перевозки угля. Для транспортировки твёрдых коммунальных отходов используется техника производства «МАЗ», дорожная техника этого же производителя, а также «МТЗ» и «Амкодор» используется во многих муниципальных образованиях, на угольных разрезах работают БелАзы. Регион готов нарастить объемы приобретения спецтехники и предлагает открыть в рамках создающегося логистического центра сервисный центр белорусской техники.
– Товарооборот между Республикой Беларусь и Сахалинской областью составляет около 50 миллионов долларов в год, это немало для конкретного региона. И такое количество нашей техники у вас говорит о высоком доверии. Вопрос по единому сервисному и дистрибьюторскому центру белорусской техники нам очень интересен. Также мы крайне заинтересованы в увеличении объемов прямых поставок рыбы из Сахалинской области и более тесном сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, – прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.
Также на встрече обсудили варианты более тесного сотрудничества в производстве средств защиты растений, кормового белка и минеральных удобрений.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:13 Вчера В Приморье построят круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом
11:05 6 Декабря Южносахалинским школьникам рассказали о производстве пельменей
10:11 8 Декабря Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
15:47 5 Декабря К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
Выбор редакции
- 12:15 Вчера Сахалинцы взяли золото всероссийских соревнований по стрельбе
- 10:11 8 Декабря Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
- 15:47 5 Декабря К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры
- 10:04 5 Декабря Сахалинский биатлонист завоевал бронзу на всероссийских стартах
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?