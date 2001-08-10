За три года инвестиции в Сахалинской области увеличатся до 357 млрд рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ближайшие три года эксперты прогнозируют существенное повышение количества инвестиций в бюджет Сахалина и Курил. Развитие туризма, логистики и нефтегазового дело увеличит объем частных вложений до 357 млрд рублей. Также внушительный вклад внесут участники проектов в особых экономических зонах.
Инвестиционнное будущее
В настоящее время резидентами территорий опережающего развития на островах являются 63 компании. Большинство заняты на ТОР "Горный воздух" - 32. С начала 2023 года участники особых экономических режимов инвестировали в развитие области около 11 млрд рублей.
Результатом стало появление в регионе двух масштабных объектов. Это аэровокзал и тепличный комплекс на территории в 2,9 га.
В 2023 году работы продолжатся. Регион ожидает более 14 млрд инвестиций, которые вложат в создание нефтегазового парка с производственно-технической и ремонтной базой, а также в реализацию проекта агропарка с различными складами. Вложения в каждый объект превышают 5 млрд. Их возведение завершат уже в 2024 году.
Учитывая хорошую динамику и повышение инвестиционной привлекательности островного региона, в следующую трехлетку вложения увеличатся на 7% и составят 357 млрд рублей.
По данным минэкономразвития региона, валовый внутренний продукт (ВВП) достиг 1342,7 млрд рублей или 87,6%. Эксперты уверены, что это говорит о высокой деловой активности, а также о больших возможностях для бизнеса.
Согласно прогнозу социально-экономического развития до 2026 года, объемы частных вложений начнут расти уже в следующем году. Благоприятный инвестклимат, финансовая устойчивость областных производителей и высокая конкуренция положительно скажутся на развитии деловой сферы.
Также стоит отметить, что Сахалинская область на протяжении трех лет является одним из лидеров рейтинга привлекательности регионов для инвестиций в стране, а в ДФО занимает первое место в этом направлении. На это влияет в том числе и открытый диалог власти с бизнесом. Ежемесячно проходят инвестиционные советы под руководством губернатора Валерия Лимаренко, где подробно рассматриваются все проблемы бизнес-сообщества и отдельных его представителей. Свои обращения предприниматели могут оставлять также на специальной онлайн-платформе.
Промышленный бум
Ключевой сферой для инвестиций по-прежнему является нефтегазовое дело. Однако в скором времени вложения начнут активно поступать в угольную и транспортную инфраструктуру в Углегорском городском округе. В ближайшие два месяца завершится создание автоматизированного склада с возможностью одновременного хранения до 3 млн тонн в порту Шахтерска. А к концу 2026 года в объект вложат ещё 20,1 млрд инвестиций.
Свое развитие продолжает и Солнцевский угольный разрез. В следующую трехлетку туда также инвестируют более 15 миллиардов.
Сразу три терминала - газовый, нефтяной и бункеровочный - появятся на восточном побережье Сахалина. Кроме того, там же возведут базу снабжения. Здесь инвестиции достигнут 35 млрд рублей. Это создаст 300 рабочих мест и повысит грузооборот в регионе.
Ещё один крупный инвестпроект - Корсаковский порт. Там проведут доуглубление для приема больших кораблей, а также сделают волнозащитные сооружения и контейнерный терминал. Полностью проект завершат в 2027 году. На него потратят порядка 15 млрд рублей.
Социальное развитие
Государственные капиталовложения позволят сформировать инвестиции в соцсферу. Через три года завершат возведение кампуса СахалинTech. На его строительство потратят более 33,1 млрд рублей. Это не только учебные и научные корпуса, но и библиотека, общежития, пространства для отдыха и многое другое.
По адресной инвестиционной программе до конца 2026 года сдадут 133 объекта. Среди них - второй корпус КДЦ в областном центре, поликлиника в Дальнем и др. В аэропорту появится новая ВПП, а на Курилах - ряд соцобъектов.
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