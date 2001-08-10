Расширяем карту полётов: сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинск обслужили первый рейс «России» из Благовещенска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября главная воздушная гавань островного региона приняла Сухой Суперджет-100 в фирменной ливрее авиакомпании. Для «России» рейс из Благовещенска в Южно-Сахалинск стал новым. Выполнять его компания будет совместно с дальневосточной «Авророй».

Для перемещения пассажиров подготовили один из телетрапов. Параллельно с этим диспетчеры по загрузке приступили к обработке багажа. В это время агенты открыли регистрацию по обратному маршруту «Южно-Сахалинск – Благовещенск».

«Новый рейс в Благовещенск укрепит связь островного региона с материковой частью России. Это важный шаг для того, чтобы улучшить транспортную доступность Сахалина и Курил. Теперь наш аэровокзал может предложить для пассажиров ещё больше вариантов рейсов, чтобы каждый мог спланировать комфортный перелёт. Службы терминала к наращиванию маршрутов готовы», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Игорь Шубейко.

В осенне-зимний период сотрудники аэровокзала будут обслуживать самолёты «России» по этому направлению три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Работать на линии будут воздушные суда отечественной сборки Сухой Суперджет-100 общей пассажировместимостью 87 человек.