Расширяем карту полётов: сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинск обслужили первый рейс «России» из Благовещенска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 октября главная воздушная гавань островного региона приняла Сухой Суперджет-100 в фирменной ливрее авиакомпании. Для «России» рейс из Благовещенска в Южно-Сахалинск стал новым. Выполнять его компания будет совместно с дальневосточной «Авророй».
Для перемещения пассажиров подготовили один из телетрапов. Параллельно с этим диспетчеры по загрузке приступили к обработке багажа. В это время агенты открыли регистрацию по обратному маршруту «Южно-Сахалинск – Благовещенск».
«Новый рейс в Благовещенск укрепит связь островного региона с материковой частью России. Это важный шаг для того, чтобы улучшить транспортную доступность Сахалина и Курил. Теперь наш аэровокзал может предложить для пассажиров ещё больше вариантов рейсов, чтобы каждый мог спланировать комфортный перелёт. Службы терминала к наращиванию маршрутов готовы», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Игорь Шубейко.
В осенне-зимний период сотрудники аэровокзала будут обслуживать самолёты «России» по этому направлению три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Работать на линии будут воздушные суда отечественной сборки Сухой Суперджет-100 общей пассажировместимостью 87 человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 10:02 Сегодня Доставка товаров для маркетплейсов и ее особенности
- 10:03 Сегодня Срочная доставка документов: преимущества услуги от транспортной компании «Байкал Сервис»
09:00 Сегодня Следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка в Углегорске
12:58 Сегодня В СахОУНБ прошли громкие чтения литературы на английском языке
11:12 24 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск готов к осенне-зимнему периоду: в приоритете – безопасность и бесперебойность полётов
17:45 25 Октября С начала года 105 семей южносахалинцев получили ключи от новых квартир по программе переселения
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:59 23 Октября С начала 2023 года на газ перешли 1,4 тысячи домов и 45 предприятий Сахалинской области
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
Выбор редакции
- 17:25 Сегодня Организаторам всероссийского форума «ОстроVа» вручили награды
- 14:36 Сегодня Праздник Луны и Урожая отметили в Сахалинской областной научной библиотеке
- 12:58 Сегодня В СахОУНБ прошли громкие чтения литературы на английском языке
- 10:57 Сегодня Книжная выставка ко Дню народного единства открылась в Сахалинской областной библиотеке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?