Дальневосточники все чаще оплачивают ЖКХ онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ изучил статистику платежей дальневосточников за ЖКХ в ВТБ Онлайн. Число оплаченных с начала года счетов за эти услуги более чем втрое превысило аналогичный показатель за весь 2022 год.

Число клиентов, совершающих платежи за жилищно-коммунальные услуги онлайн, за девять месяцев выросло в ДФО на 20% и превысило 110 тыс. человек. Свыше 70% из них делали это регулярно. Каждый четвертый пользователь сервиса платежей ВТБ Онлайн в ДФО использует возможность бескомиссионной оплаты услуги ЖКХ: это на 12% больше, чем в начале года.

Динамика связана с увеличением числа подключенных к сервису поставщиков услуг, а также с совершенствованием процесса проведения платежей в текущем году. Сейчас доступна онлайн-оплата в пользу 730 предприятий ЖКХ Дальнего Востока. Дальневосточники теперь могут оплатить счет по фотографии, без QR-кода. Не надо вводить реквизиты, искусственный интеллект распознает их на изображении самостоятельно. Весь процесс от распознавания до оплаты занимает теперь три секунды.