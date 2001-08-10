Дальневосточники все чаще оплачивают ЖКХ онлайн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ изучил статистику платежей дальневосточников за ЖКХ в ВТБ Онлайн. Число оплаченных с начала года счетов за эти услуги более чем втрое превысило аналогичный показатель за весь 2022 год.
Число клиентов, совершающих платежи за жилищно-коммунальные услуги онлайн, за девять месяцев выросло в ДФО на 20% и превысило 110 тыс. человек. Свыше 70% из них делали это регулярно. Каждый четвертый пользователь сервиса платежей ВТБ Онлайн в ДФО использует возможность бескомиссионной оплаты услуги ЖКХ: это на 12% больше, чем в начале года.
Динамика связана с увеличением числа подключенных к сервису поставщиков услуг, а также с совершенствованием процесса проведения платежей в текущем году. Сейчас доступна онлайн-оплата в пользу 730 предприятий ЖКХ Дальнего Востока. Дальневосточники теперь могут оплатить счет по фотографии, без QR-кода. Не надо вводить реквизиты, искусственный интеллект распознает их на изображении самостоятельно. Весь процесс от распознавания до оплаты занимает теперь три секунды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
17:45 25 Октября С начала года 105 семей южносахалинцев получили ключи от новых квартир по программе переселения
17:59 23 Октября С начала 2023 года на газ перешли 1,4 тысячи домов и 45 предприятий Сахалинской области
11:12 24 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск готов к осенне-зимнему периоду: в приоритете – безопасность и бесперебойность полётов
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?