Уже в эту субботу в Южно-Сахалинске состоится сельскохозяйственная ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 28 октября, жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на сельскохозяйственную ярмарку «Дары осени», которая пройдет на площадке у «Дома торговли». Для посетителей будет представлен ассортимент сезонных овощей и продукция местных товаропроизводителей с минимальной наценкой.

Как рассказали в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, на ярмарочной площадке будет представлена продукция по ценам производителя и с минимальной торговой наценкой. Горожане смогут приобрести овощи на зиму по доступным ценам. Например, совхоз «Южно-Сахалинский» планирует реализовывать картофель по цене 30 рублей за килограмм. Стоимость капусты, моркови, свеклы составит 25-28 рублей за кг.

Помимо сельхозпредприятий, свою продукцию представят крестьянско-фермерские хозяйства. В ярмарке примут участие и владельцы приусадебных участков, имеющих излишки урожая.

Также посетители ярмарки смогут купить яйцо и мясо кур птицефабрики «Островная», молочную продукцию, мед, свежемороженую рыбу и многое другое.

Создавать хорошее настроение покупателям будут творческие коллективы Южно-Сахалинска, которые приготовили культурную программу.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 16.00 на площадке у ТЦ «Дом торговли» по адресу: пр. Мира, 106а.