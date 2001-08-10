В селе Онор завершили устройство фундаментов под станцию водоподготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе продолжаются работы по реконструкции системы водоснабжения в селе Онор. Современное оборудование придет на смену устаревшему и обеспечит качественной водой почти 900 человек. К сегодняшнему дню выполнено устройство фундаментов под резервуары чистой воды, станцию водоподготовки и дизель-генераторную установку. Строительство объекта водоснабжения в населенном пункте ведется в рамках федерального проекта «Чистая вода», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В рамках реализации проекта рабочие выполнят установку станции водоподготовки и водоочистки, прокладку 10 километров сетей водоснабжения, бурение двух новых скважин и обустройство существующей.

– К сегодняшнему дню уже выполнено устройство котлованов для размещения резервуаров и станции водоподготовки, проложено около одного километра магистрального трубопровода. Кроме того, на объект завезены все трубопроводы, железобетонные изделия и инертные материалы, необходимые для производства работ в текущем году, – рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Сергей Федоров.

В сентябре в муниципальное образование доставили станцию водоподготовки мощностью 210 кубометров в сутки и резервуары чистой воды. В скором времени подрядчик приступит к их монтажу. Оборудование будет очищать воду со скважин от примесей.

– Обновление системы водоснабжения в муниципалитете стало возможным благодаря федеральному проекту «Чистая вода», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В селе Онор водопровод был построен в 80-е годы. За это время оборудование устарело и частично вышло из строя, в связи с чем жители сталкиваются с проблемами качества водообеспечения. С запуском нового объекта коммунальной инфраструктуры население будет обеспечено питьевой водой, соответствующей всем необходимым нормам, – отметила глава Смирныховского муниципального образования Ирина Карпукова.

Работы по восстановлению и улучшению магистрального водопровода стартовали в июне текущего года. Завершить их планируется к ноябрю 2024 года.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году к реконструкции системы водоснабжения также приступили в селе Правда Холмского района. Здесь доступ к качественной питьевой воде получат свыше 1600 человек.