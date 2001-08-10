Россиянам стали доступны трансграничные переводы с выдачей наличными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теперь жители России смогут мгновенно отправить деньги в рублях в семь стран, средства выдаются наличными в валюте страны получателя без открытия банковского счета. На первом этапе перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдову, Монголию, Сербию и Абхазию.

Для этого в приложении или веб-версии ВТБ Онлайн нужно выбрать страну и ФИО получателя. После отправки перевода ему будет присвоен специальный номер, который необходимо сказать получателю. Сообщив этот номер и показав паспорт, можно будет забрать деньги в любом пункте обслуживания страны получателя.

«За последний год количество трансграничных переводов выросло более чем в три раза. Теперь появился еще один простой сервис с выплатой наличных. Это возможность мгновенно переводить деньги любому человеку, даже если у него нет счета или карты в местном банке. Дополнительно мы будем работать над расширением географии расчетов, сегодня переводы с выплатой наличных доступны для семи стран, до конца года увеличим их число до 20», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

За девять месяцев 2023 года число переводов клиентов ВТБ в валютах дружественных стран превысило 180 тыс. операций, что в 3,7 раза превышает аналогичный период прошлого года. Их объем составил 23 млрд руб.