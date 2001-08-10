09:00, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил
Россиянам стали доступны трансграничные переводы с выдачей наличными
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Теперь жители России смогут мгновенно отправить деньги в рублях в семь стран, средства выдаются наличными в валюте страны получателя без открытия банковского счета. На первом этапе перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдову, Монголию, Сербию и Абхазию.
Для этого в приложении или веб-версии ВТБ Онлайн нужно выбрать страну и ФИО получателя. После отправки перевода ему будет присвоен специальный номер, который необходимо сказать получателю. Сообщив этот номер и показав паспорт, можно будет забрать деньги в любом пункте обслуживания страны получателя.
«За последний год количество трансграничных переводов выросло более чем в три раза. Теперь появился еще один простой сервис с выплатой наличных. Это возможность мгновенно переводить деньги любому человеку, даже если у него нет счета или карты в местном банке. Дополнительно мы будем работать над расширением географии расчетов, сегодня переводы с выплатой наличных доступны для семи стран, до конца года увеличим их число до 20», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.
За девять месяцев 2023 года число переводов клиентов ВТБ в валютах дружественных стран превысило 180 тыс. операций, что в 3,7 раза превышает аналогичный период прошлого года. Их объем составил 23 млрд руб.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
17:45 25 Октября С начала года 105 семей южносахалинцев получили ключи от новых квартир по программе переселения
17:59 23 Октября С начала 2023 года на газ перешли 1,4 тысячи домов и 45 предприятий Сахалинской области
11:12 24 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск готов к осенне-зимнему периоду: в приоритете – безопасность и бесперебойность полётов
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?