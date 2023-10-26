Тихоокеанское
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17:52, 26 Октября 2023 | Новости экономики Сахалина и Курил

В Поронайске готовятся к сдаче 9 двухквартирных домов

В Поронайске готовятся к сдаче 9 двухквартирных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске прошло очередное заседание Общественного совета.
Общественные деятели обсудили наиболее интересующие поронайцев вопросов. 
О реализации муниципальной программы по обеспечению населения качественным жильем доложила начальник жилищного отдела Эмма Кваст. При поддержке Правительства Сахалинской области в Майском готовятся к сдаче 9 двухквартирных домов. Также в текущем году было начато строительство 4 многоквартирных домов. 
Важным вопросом в повестке стало проведение плановых прививочных мероприятий, в частности обеспеченность сезонными вакцинами. 
Также члены Общественного совета обсудили вопрос благоустройства общественных пространств, ремонт дорог и обновление пешеходных тротуаров. В этот летний период была проделана большая работа в данном направлении. Полностью обновился тротуар по главной городской улице – Октябрьской. Новые тротуары появились на улице Победы, Невельской и Луговой. Большое внимание уделили содержанию дорог, имеющих грунтовое покрытие. Также в этом году в Поронайске благоустроили зону отдыха в районе Рефулеров.

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