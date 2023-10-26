Благодаря гранту сахалинка решила заняться сельским хозяйством на дальневосточном гектаре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гранты личным подсобным хозяйствам стали одной из самых популярных мер поддержки для получателей «дальневосточных гектаров». Именно такой поддержкой в этом году воспользовалась Светлана Бабенко из Тымовского района.

Светлана с тремя детьми стала счастливым обладателем дальневосточного гектара в этом году и сразу было принято решение заняться на нем сельским хозяйством. Узнав про грантовую поддержку для личных подобных хозяйств, Светлана решила попробовать поучаствовать в отборе и стала победителем. Сумма гранта составила 100 тысяч рублей.

На эти средства Светлана купила стройматериалы для ограждения территории, которые объединяют участки. В итоге на сегодняшний день у агрария имеется в пользовании 3,6 га земель сельскохозяйственного назначения. Также в планах приобрести теплицу.

«Я очень благодарна такой поддержке, которую оказывает государство и Президент. Ведь благодаря его решению те, кто проживает на Дальнем Востоке, могут получить участок земли и освоить его по своему усмотрению. Мы вот решили заняться сельским хозяйством, а грант дал нам хороший старт. На полученные деньги купили стройматериалы. В дальнейшем хотим развивать плодово-ягодное хозяйство и снова подать на грант, но уже как фермерское хозяйство», – поделилась своими впечатлениями Светлана.

Поддержка малых форм хозяйствования, в том числе личных подсобных хозяйств, – важное направление не только для регионов, но и страны в целом. В Сахалинской области оказывается широкий спектр поддержки, на которые могут претендовать как крупные производители, так и малые хозяйства. Кроме того, развитие потенциала малых форм, их укрепление и повышение эффективности является одной из задач проекта «Российское село», который реализуется с 2017 года партией «Единая Россия».

Напомним, участник программы «Дальневосточный гектар» может воспользоваться грантовой поддержкой на создание и развитие личного подсобного хозяйства. Средства можно использовать для приобретения сельскохозяйственных животных, минеральных удобрений, посадочного материала и техники, строительства теплиц и иные расходы, связанные с сельскохозяйственным производством. В этом году на предоставление гранта хозяйствам-участникам программы из областного бюджета выделено 2 миллиона рублей. Поддержку получили 20 личных подсобных хозяйств, часть из которых уже воплотили свои мечты в жизнь.